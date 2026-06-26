Video bàn thắng Bờ Biển Ngà 2-0 Curacao (nguồn: VTV)

Bờ Biển Ngà đã làm nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Curacao ở lượt trận cuối bảng E. Đây là lần đầu tiên “Voi rừng” vượt qua vòng bảng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pepe trở thành người hùng của Bờ Biển Ngà - Ảnh: FIFA

Được đánh giá cao hơn, Bờ Biển Ngà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 7, Yan Diomande đột phá xuống đáy biên rồi trả bóng thuận lợi để Nicolas Pepe dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho đại diện châu Phi.

Có bàn dẫn sớm, Bờ Biển Ngà chơi chậm và chắc chắn hơn. Curacao nỗ lực đáp trả bằng một số pha dứt điểm từ xa của Gaari và Tahith Chong, nhưng không đủ chính xác để đánh bại thủ môn Yahia Fofana.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bờ Biển Ngà. Phút 64, Sangaré chọc khe thông minh để Pepe băng xuống, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Curacao trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối, Curacao cố gắng tìm bàn danh dự nhưng bất lực. Chiến thắng này giúp Bờ Biển Ngà hiên ngang tiến vào vòng 1/16 World Cup.

Ghi bàn:

Bờ Biển Ngà: Pepe (7', 64')

Đội hình xuất phát Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, N. Pepe; Diallo, Bonny, Yan Diomande.