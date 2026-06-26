Video bàn thắng Bờ Biển Ngà 2-0 Curacao (nguồn: VTV)
Bờ Biển Ngà đã làm nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Curacao ở lượt trận cuối bảng E. Đây là lần đầu tiên “Voi rừng” vượt qua vòng bảng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Được đánh giá cao hơn, Bờ Biển Ngà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 7, Yan Diomande đột phá xuống đáy biên rồi trả bóng thuận lợi để Nicolas Pepe dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho đại diện châu Phi.
Có bàn dẫn sớm, Bờ Biển Ngà chơi chậm và chắc chắn hơn. Curacao nỗ lực đáp trả bằng một số pha dứt điểm từ xa của Gaari và Tahith Chong, nhưng không đủ chính xác để đánh bại thủ môn Yahia Fofana.
Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bờ Biển Ngà. Phút 64, Sangaré chọc khe thông minh để Pepe băng xuống, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Curacao trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút cuối, Curacao cố gắng tìm bàn danh dự nhưng bất lực. Chiến thắng này giúp Bờ Biển Ngà hiên ngang tiến vào vòng 1/16 World Cup.
Ghi bàn:
Bờ Biển Ngà: Pepe (7', 64')
Đội hình xuất phát Curacao vs Bờ Biển Ngà
Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.
Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, N. Pepe; Diallo, Bonny, Yan Diomande.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho Bờ Biển Ngà trước Curacao, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup. Ở trận đấu cùng giờ, Ecuador bất ngờ ngược dòng hạ Đức 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026, với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
83'
Thời gian trôi dần về những phút cuối đồng nghĩa với việc hi vọng dành cho Curacao càng vơi cạn.
76'
Bờ Biển Ngà vẫn thi đấu ung dung trước những nỗ lực trong vô vọng của các cầu thủ Curacao.
64'
Pepe lập cú đúp cho Bờ Biển Ngà
Sangaré thực hiện pha chọc khe thông minh để Pepe chiến thắng hậu vệ Curacao trong pha tranh chấp trước khi nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện châu Phi.
52'
Suýt chút nữa Bờ Biển Ngà có bàn thắng thứ hai khi Kessie dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ Curacao làm đổi hướng. May cho Curacao khi trái bóng đi chệch mép ngoài cột dọc khung thành chỉ gang tấc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Bờ Biển Ngà.
39'
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MU - Tahith Chong tung cú sút táo tạo từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên trái bóng đi chệch khung thành Bờ Biển Ngà.
35'
Những phút vừa qua diễn ra khá tẻ nhạt khi Bờ Biển Ngà chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, trong khi Curacao vẫn thi đấu lép vế.
22'
Đại diện châu Phi vẫn đang là đội kiểm soát thế trận, trong khi các cầu thủ Curacao cũng cho thấy tinh thần chiến đấu quả cảm của mình.
15'
Trung vệ Gaari của Curacao dâng cao tấn công, anh thực hiện cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Bờ Biển Ngà.
7'
Pepe mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà
Yan Diomande đột phá xuống đáy biên trước khi đẩy bóng ra để Pepe dứt điểm một chạm tung lưới Curacao.
5'
Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Bờ Biển Ngà sớm tổ chức ép sân sau tiếng còi khai cuộc.
03h00
Trọng tài chính người Thụy Điển - ông Glenn Nyberg thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục cử quốc ca.
02h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
02h16
Curacao bước vào trận đấu với Bờ Biển Ngà ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 trong thế không còn nhiều lựa chọn, nhưng vẫn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Đại diện Caribbean buộc phải giành trọn 3 điểm, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ cặp đấu giữa Đức và Ecuador nếu muốn tiếp tục hành trình.
Sau trận thua đậm 1-7 trước Đức ở ngày ra quân, Curacao từng bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, họ đã cho thấy tinh thần kiên cường khi cầm hòa Ecuador 0-0. Trận đấu đó chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Eloy Room, người liên tục cứu thua để mang về điểm số lịch sử cho đội nhà.
Dẫu vậy, đối đầu với Bờ Biển Ngà sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều. Curacao nhiều khả năng vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh.
Ở phía đối diện, Bờ Biển Ngà đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Họ đã đánh bại Ecuador ở trận mở màn và chỉ chịu thua Đức ở những phút bù giờ.
Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ cùng đội hình chất lượng, đại diện châu Phi được đánh giá cao hơn và đủ khả năng giành chiến thắng để viết nên cột mốc mới trong lịch sử.
02h00
Thông tin lực lượng
Curacao có lực lượng tốt nhất.
Bờ Biển Ngà thiếu hậu vệ Singo do chấn thương.