Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất
|NGÀY
|GIỜ
|MÃ TRẬN
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|29/06
|00:00
|Trận 73
|Nam Phi vs Canada
|VTV
|30/06
|03:30
|Trận 74
|Đức vs Paraguay
|VTV
|30/06
|08:00
|Trận 75
|Hà Lan vs Maroc
|VTV
|30/06
|00:00
|Trận 76
|Brazil vs Nhật Bản
|VTV
|01/07
|04:00
|Trận 77
|Pháp vs Thuỵ Điển
|VTV
|01/07
|00:00
|Trận 78
|Bờ Biển Ngà vs Na Uy
|VTV
|01/07
|08:00
|Trận 79
|Mexico vs Ecuador
|VTV
|01/07
|23:00
|Trận 80
|Anh vs DR Congo
|VTV
|03/07
|06:00
|Trận 81
|Mỹ vs Bosnia
|VTV
|02/07
|07:00
|Trận 82
|Bỉ vs Senegal
|VTV
|02/07
|03:00
|Trận 83
|Croatia vs Bồ Đào Nha
|VTV
|03/07
|02:00
|Trận 84
|Tây Ban Nha vs Áo
|VTV
|03/07
|10:00
|Trận 85
|Thụy Sĩ vs Algeria
|VTV
|04/07
|05:00
|Trận 86
|Argentina vs Cape Verde
|VTV
|04/07
|08:30
|Trận 87
|Colombia vs Ghana
|VTV
|04/07
|01:00
|Trận 88
|Úc vs Ai Cập
|VTV
Vòng 32 đội World Cup 2026 đã chính thức xác định sau khi lượt trận cuối bảng J khép lại, mở ra giai đoạn loại trực tiếp đầy căng thẳng. Đây là thời điểm mà mọi sai lầm đều có thể khiến các đội phải dừng bước.
Trận mở màn giữa Nam Phi và Canada hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều thi đấu kỷ luật và giàu năng lượng. Brazil đối đầu Nhật Bản là cuộc chạm trán giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sự tổ chức chặt chẽ của châu Á, nơi Brazil được đánh giá cao hơn nhưng không thể chủ quan.
Đức gặp Paraguay và Hà Lan chạm trán Maroc cũng rất đáng chú ý. Đức có kinh nghiệm, còn Paraguay mạnh về thể lực. Hà Lan nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng Maroc luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.
Bờ Biển Ngà gặp Na Uy là màn so tài tốc độ, trong khi Pháp đối đầu Thụy Điển là thử thách không dễ cho nhà đương kim vô địch. Anh gặp CHDC Congo cũng thu hút sự chú ý khi đại diện châu Phi đang có phong độ cao.
Những cặp đấu còn lại như Bỉ vs Senegal, Mỹ vs Bosnia, Tây Ban Nha vs Áo hay Bồ Đào Nha vs Croatia đều hứa hẹn kịch tính, với nhiều yếu tố bất ngờ ở vòng knock-out.
Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)