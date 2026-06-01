Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất

NGÀY GIỜ MÃ TRẬN TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 29/06 00:00 Trận 73 Nam Phi vs Canada VTV 30/06 03:30 Trận 74 Đức vs Paraguay VTV 30/06 08:00 Trận 75 Hà Lan vs Maroc VTV 30/06 00:00 Trận 76 Brazil vs Nhật Bản VTV 01/07 04:00 Trận 77 Pháp vs Thuỵ Điển VTV 01/07 00:00 Trận 78 Bờ Biển Ngà vs Na Uy VTV 01/07 08:00 Trận 79 Mexico vs Ecuador VTV 01/07 23:00 Trận 80 Anh vs DR Congo VTV 03/07 06:00 Trận 81 Mỹ vs Bosnia VTV 02/07 07:00 Trận 82 Bỉ vs Senegal VTV 02/07 03:00 Trận 83 Croatia vs Bồ Đào Nha VTV 03/07 02:00 Trận 84 Tây Ban Nha vs Áo VTV 03/07 10:00 Trận 85 Thụy Sĩ vs Algeria VTV 04/07 05:00 Trận 86 Argentina vs Cape Verde VTV 04/07 08:30 Trận 87 Colombia vs Ghana VTV 04/07 01:00 Trận 88 Úc vs Ai Cập VTV

Vòng 32 đội World Cup 2026 đã chính thức xác định sau khi lượt trận cuối bảng J khép lại, mở ra giai đoạn loại trực tiếp đầy căng thẳng. Đây là thời điểm mà mọi sai lầm đều có thể khiến các đội phải dừng bước.

Trận mở màn giữa Nam Phi và Canada hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều thi đấu kỷ luật và giàu năng lượng. Brazil đối đầu Nhật Bản là cuộc chạm trán giữa kỹ thuật Nam Mỹ và sự tổ chức chặt chẽ của châu Á, nơi Brazil được đánh giá cao hơn nhưng không thể chủ quan.

Đức gặp Paraguay và Hà Lan chạm trán Maroc cũng rất đáng chú ý. Đức có kinh nghiệm, còn Paraguay mạnh về thể lực. Hà Lan nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng Maroc luôn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ.

Bờ Biển Ngà gặp Na Uy là màn so tài tốc độ, trong khi Pháp đối đầu Thụy Điển là thử thách không dễ cho nhà đương kim vô địch. Anh gặp CHDC Congo cũng thu hút sự chú ý khi đại diện châu Phi đang có phong độ cao.

Những cặp đấu còn lại như Bỉ vs Senegal, Mỹ vs Bosnia, Tây Ban Nha vs Áo hay Bồ Đào Nha vs Croatia đều hứa hẹn kịch tính, với nhiều yếu tố bất ngờ ở vòng knock-out.

Các nhánh đầu vòng 32 đội World Cup 2026

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)