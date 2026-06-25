Danh sách các đội tuyển giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 đang dần lộ diện sau những lượt trận căng thẳng của vòng bảng. Với thể thức mới gồm 48 đội, giải đấu năm nay có vòng 32 đội thay vì vào thẳng vòng 1/8 như trước.

Nam Phi là cái tên mới nhất chính thức đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc, đẩy Son Heung-min và đồng đội vào thế khó. Trong khi đó, đồng chủ nhà Mexico dù đã sớm giành vé đi tiếp nhưng vẫn thắng tưng bừng 3-0 trước CH Séc (buộc phải thắng).

Đồng chủ nhà Mexico gây ấn tượng khi toàn thắng vòng bảng - Ảnh: Anas

Ít giờ trước đó, Thụy Sĩ đánh bại đồng chủ nhà Canada 2-1 để tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng B. Brazil bùng nổ hạ Scotland 3-0, cùng Maroc là hai đại diện của bảng C.

Trước lượt trận cuối, một số đội bóng lớn cũng đã sớm hoàn thành mục tiêu. Mỹ cũng chắc suất nhất bảng D. Đức, Argentina, Pháp và Na Uy đều đã đảm bảo vị trí trong top 2 bảng đấu của mình.

Theo thể thức World Cup 2026, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 1/16. Điều này khiến cuộc đua ở các bảng còn lại trở nên rất căng thẳng.

Trong khi đó, Iraq, Jordan, Uzbekistan, Panama, Tunisia, Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm bị loại khỏi giải.

Danh sách đội tuyển vào vòng 1/16 World Cup 2026

STT Đội tuyển Thành tích 1 Mexico Nhất bảng A 2 Mỹ Nhất bảng D 3 Brazil Nhất bảng C 4 Maroc Nhì bảng C 5 Đức Bảng E 6 Argentina Bảng J 7 Pháp Bảng I 8 Na Uy Bảng I 9 Colombia Bảng K 10 Thụy Sĩ Nhất bảng B 11 Canada Nhì bảng B 12 Bosnia & Herzegovina Xếp thứ 3 tốt nhất 13 Nam Phi Nhì bảng A 14 ...

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)