Video bàn thắng Đức 1-2 Ecuador (nguồn: VTV)

Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn của vòng bảng World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở lượt trận cuối bảng E. Chiến thắng này giúp đại diện Nam Mỹ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Khoảnh khắc Plata định đoạt trận đấu - Ảnh: ESPN

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn với Ecuador. Ngay phút thứ 2, Pavlovic xử lý bóng trước khi Wirtz kiến tạo để Sane dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho Đức. Dù các cầu thủ Ecuador cho rằng tình huống trước đó có lỗi cao chân, bàn thắng vẫn được công nhận.

Không mất nhiều thời gian để Ecuador đáp trả. Phút 9, từ pha mất bóng của cầu thủ Đức bên phần sân nhà, Angulo tung cú sút căng và đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, Đức được hưởng phạt đền ở phút 47 nhưng VAR vào cuộc và trọng tài Tori Penso quyết định hủy quyết định ban đầu. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Ecuador thêm tự tin.

Phút 78, Plata chớp thời cơ từ tình huống phạt góc, dứt điểm cận thành tung lưới Neuer, ấn định chiến thắng lịch sử 2-1.

Ghi bàn:

Đức: Sane (2')

Ecuador: Angulo (9'), Plata (78')

Đội hình xuất phát Ecuador vs Đức

Ecuador: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Alcivar, Pedro Vite, Estupinan, Plata, Valencia

Đức: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Musiala, Pavlovic, Nmecha, Brown, Sane, Wirtz, Havertz (D. Undav 59')