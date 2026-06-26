Video bàn thắng Đức 1-2 Ecuador (nguồn: VTV)
Ecuador đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn của vòng bảng World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở lượt trận cuối bảng E. Chiến thắng này giúp đại diện Nam Mỹ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn với Ecuador. Ngay phút thứ 2, Pavlovic xử lý bóng trước khi Wirtz kiến tạo để Sane dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho Đức. Dù các cầu thủ Ecuador cho rằng tình huống trước đó có lỗi cao chân, bàn thắng vẫn được công nhận.
Không mất nhiều thời gian để Ecuador đáp trả. Phút 9, từ pha mất bóng của cầu thủ Đức bên phần sân nhà, Angulo tung cú sút căng và đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sau giờ nghỉ, Đức được hưởng phạt đền ở phút 47 nhưng VAR vào cuộc và trọng tài Tori Penso quyết định hủy quyết định ban đầu. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Ecuador thêm tự tin.
Phút 78, Plata chớp thời cơ từ tình huống phạt góc, dứt điểm cận thành tung lưới Neuer, ấn định chiến thắng lịch sử 2-1.
Ghi bàn:
Đức: Sane (2')
Ecuador: Angulo (9'), Plata (78')
Đội hình xuất phát Ecuador vs Đức
Ecuador: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Alcivar, Pedro Vite, Estupinan, Plata, Valencia
Đức: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Musiala, Pavlovic, Nmecha, Brown, Sane, Wirtz, Havertz (D. Undav 59')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 2-1 dành cho Ecuador, qua đó giành tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026, với tư cách là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Ở trận đấu cùng giờ, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 để làm nên lịch sử vượt qua vòng bảng.
90'+3
D. Undav có cơ hội đầu tiên kể từ khi vào sân nhưng cú sút ở góc hẹp đưa bóng đi ra ngoài cạnh lưới.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ, Đức đang dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa 2-2.
85'
Các cầu thủ Đức vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi máu lửa và sung mãn của Ecuador.
78'
Plata ghi bàn thắng quý giá, đưa Ecuador vượt lên dẫn 2-1
Xuất phát từ quả đá phạt góc, tình huống đánh đầu chiến thuật của Ecuador tạo cơ hội để Plata dứt điểm cận thành ngay trước mắt Neuer làm tung nóc lưới Đức.
76'
Đức có pha chuyển đổi trạng thái nhanh, tiếc cho đại diện châu Âu khi Sane dứt điểm vào tay thủ môn H. Galíndez.
73'
Thủ môn Neuer và trung vệ Tah không hiểu ý nhau trong pha tấn công của Ecuador, suýt chút nữa khiến Đức phải trả giá.
70'
Do đã sớm giành vé vào vòng knock-out nên "Die Mannschaft" chơi giữ chân, không bung hết sức trong khi Ecuador cần một chiến thắng để nuôi hi vọng chiếm ngôi nhì bảng của Bờ Biển Ngà, hoặc 1 vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất giành vé đi tiếp.
63'
Valencia khiến CĐV Đức hú vía với cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành lão luyện Neuer vất vả cản phá.
59'
Trước sự bế tắc của hàng công, HLV Nagelsmann quyết định rút Kai Havertz ra và tung D. Undav vào sân.
47'
VAR hủy phạt đền cho Đức
Trọng tài Tori Penso cho Đức được hưởng quả phạt đền sau khi Joel Ordóñez phạm lỗi với Kai Havertz trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, nữ trọng tài người Mỹ quyết định hủy phạt đền do Sane đã phạm lỗi với cầu thủ Ecuador trước đó.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
41'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến giằng co, với sực nhỉnh hơn của Đức về thế trận cũng như thời gian kiểm soát bóng.
35'
Xuất phát từ pha chuyển trạng thái nhanh của Đức, Wirtz chuyền bóng tạo cơ hội cho Musiala dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bị hậu vệ Ecuador ngăn chặn.
20'
Bàn thắng gỡ hòa giúp Ecuador thi đấu càng quyết tâm hơn trước một ĐT Đức tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, dù đã sớm có vé vào vòng 1/16.
9'
Angulo gỡ hòa tức khắc cho Ecuador
Xuất phát từ pha để mất bóng của cầu thủ Đức bên phần sân nhà, Angulo tung cú sút căng và đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Neuer hoàn toàn bó tay.
2'
Sane mở tỷ số sớm cho Đức
Xuất phát từ pha xử lý của Pavlovic, bóng được Wirtz chuyền cho Sane tung cú sút chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho Đức. Các cầu thủ Ecuador cho rằng đã có lỗi cao chân của Pavlovic nhưng nữ trọng tài Tori Penso vẫn công nhận bàn thắng cho "Những cỗ xe tăng".
03h00
Nữ trọng tài chính người Mỹ - bà Tori Penso thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục cử quốc ca.
02h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
02h00
Ecuador bước vào lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 với sức ép nặng nề khi đối thủ là Đức. Sau khi thua Bờ Biển Ngà và chỉ có trận hòa không bàn thắng trước Curacao, đội bóng Nam Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn tiếp tục cuộc chơi.
Điểm yếu lớn nhất của Ecuador nằm ở khả năng dứt điểm. Trước Curacao, họ tạo ra tới 27 cơ hội nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự kém hiệu quả này khiến HLV Sebastian Beccacece và các học trò rơi vào tình thế đầy rủi ro, dù tinh thần thi đấu vẫn rất đáng ghi nhận.
Trong bối cảnh đó, Enner Valencia vẫn là niềm kỳ vọng hàng đầu. Tiền đạo kỳ cựu này chỉ còn thiếu một bàn nữa để chạm mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia, và Ecuador đang chờ đợi anh tỏa sáng đúng lúc.
Ở chiều ngược lại, Đức thể hiện phong độ rất thuyết phục. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann toàn thắng sau hai lượt trận, ghi tới 9 bàn và đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Deniz Undav nổi lên như một quân bài chiến lược với khả năng tạo đột biến khi vào sân từ ghế dự bị.
Ngay cả khi có những điều chỉnh về nhân sự, Đức vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng dày và phong độ ổn định.