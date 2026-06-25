Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất

NGÀY GIỜ MÃ TRẬN TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
29/06 00:00 Trận 73 Nam Phi vs Canada VTV
30/06 03:30 Trận 74 Đức vs Hạng 3 A/B/C/D/F VTV
30/06 08:00 Trận 75 Nhất bảng F vs Maroc VTV
30/06 00:00 Trận 76 Brazil vs Á quân bảng F VTV
01/07 04:00 Trận 77 Nhất bảng I vs Hạng 3 C/D/F/G/H VTV
01/07 00:00 Trận 78 Á quân bảng E vs Á quân bảng I VTV
01/07 08:00 Trận 79 Mexico vs Hạng 3 C/E/F/H/I VTV
01/07 23:00 Trận 80 Nhất bảng L vs Hạng 3 E/H/I/J/K VTV
03/07 06:00 Trận 81 Mỹ vs Á quân bảng L VTV
02/07 07:00 Trận 82 Nhất bảng D vs Hạng 3 B/E/F/I/J VTV
02/07 03:00 Trận 83 Nhất bảng G vs Hạng 3 A/E/H/I/J VTV
03/07 02:00 Trận 84 Nhất bảng H vs Á quân bảng J VTV
03/07 10:00 Trận 85 Thụy Sĩ vs Hạng 3 E/F/G/I/J VTV
04/07 05:00 Trận 86 Argentina vs Á quân bảng H VTV
04/07 08:30 Trận 87 Nhất bảng K vs Hạng 3 D/E/I/J/L VTV
04/07 01:00 Trận 88 Á quân bảng D vs Á quân bảng G VTV

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)