World Cup 2026 tiếp tục xác định thêm nhiều đội tuyển giành vé vào vòng 1/16, trong đó Colombia trở thành cái tên mới nhất góp mặt ở vòng knock-out.
Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất
|NGÀY
|GIỜ
|MÃ TRẬN
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|29/06
|00:00
|Trận 73
|Nam Phi vs Canada
|VTV
|30/06
|03:30
|Trận 74
|Đức vs Hạng 3 A/B/C/D/F
|VTV
|30/06
|08:00
|Trận 75
|Nhất bảng F vs Maroc
|VTV
|30/06
|00:00
|Trận 76
|Brazil vs Á quân bảng F
|VTV
|01/07
|04:00
|Trận 77
|Nhất bảng I vs Hạng 3 C/D/F/G/H
|VTV
|01/07
|00:00
|Trận 78
|Á quân bảng E vs Á quân bảng I
|VTV
|01/07
|08:00
|Trận 79
|Mexico vs Hạng 3 C/E/F/H/I
|VTV
|01/07
|23:00
|Trận 80
|Nhất bảng L vs Hạng 3 E/H/I/J/K
|VTV
|03/07
|06:00
|Trận 81
|Mỹ vs Á quân bảng L
|VTV
|02/07
|07:00
|Trận 82
|Nhất bảng D vs Hạng 3 B/E/F/I/J
|VTV
|02/07
|03:00
|Trận 83
|Nhất bảng G vs Hạng 3 A/E/H/I/J
|VTV
|03/07
|02:00
|Trận 84
|Nhất bảng H vs Á quân bảng J
|VTV
|03/07
|10:00
|Trận 85
|Thụy Sĩ vs Hạng 3 E/F/G/I/J
|VTV
|04/07
|05:00
|Trận 86
|Argentina vs Á quân bảng H
|VTV
|04/07
|08:30
|Trận 87
|Nhất bảng K vs Hạng 3 D/E/I/J/L
|VTV
|04/07
|01:00
|Trận 88
|Á quân bảng D vs Á quân bảng G
|VTV
Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)