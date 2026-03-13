Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs SLNA: Áp sát top 3 Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs SLNA, thuộc khuôn khổ vòng 16 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (13/3).

Nam Định nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận trước Thanh Hóa. Ngay những phút đầu, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút 6, Lý Công Hoàng Anh dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Sau đó, Văn Tới đánh đầu không thành từ một tình huống phạt góc, còn Xuân Son cũng bỏ lỡ cơ hội khi không thắng được thủ môn Y Êli Niê ở phút 13.

Akolo Ababa ghi bàn thắng duy nhất nhưng cầu đầu thuộc về Xuân Son - Ảnh: L.T

Sức ép của Nam Định tiếp tục được duy trì trong suốt hiệp một, nhưng các chân sút đội chủ nhà thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Percy Tau thử vận may với cú sút phạt ở phút 15, song bóng đi không trúng đích.

Sang hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép. Thủ môn Y Êli Niê trở thành điểm sáng của Thanh Hóa khi liên tiếp cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm từ Lucas Alves và Caio.

Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nam Định cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 78. Từ pha làm tường của Xuân Son, tân binh Akolo băng lên dứt điểm chéo góc chính xác, ghi bàn duy nhất giúp Nam Định thắng 1-0.

Ghi bàn:

Nam Định: Chadrac Akolo Ababa (78')

Thẻ đỏ: Lucas (Nam Định, 90')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Thanh Hóa

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Kevin Phạm Ba (93), Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Ti Phông (39), Xuân Son (14).

Thanh Hóa: Y Êli Niê (30), Bá Tiến (7), Văn Lợi (15), Đình Huyên (16), Ngọc Hà (29), Odilzhon (77), Ngọc Tân (34), Văn Tùng (17), Damoth (22), Ngọc Mỹ (24), Rimario (11)