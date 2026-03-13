Nam Định nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận trước Thanh Hóa. Ngay những phút đầu, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm.
Phút 6, Lý Công Hoàng Anh dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Sau đó, Văn Tới đánh đầu không thành từ một tình huống phạt góc, còn Xuân Son cũng bỏ lỡ cơ hội khi không thắng được thủ môn Y Êli Niê ở phút 13.
Sức ép của Nam Định tiếp tục được duy trì trong suốt hiệp một, nhưng các chân sút đội chủ nhà thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Percy Tau thử vận may với cú sút phạt ở phút 15, song bóng đi không trúng đích.
Sang hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép. Thủ môn Y Êli Niê trở thành điểm sáng của Thanh Hóa khi liên tiếp cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm từ Lucas Alves và Caio.
Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nam Định cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 78. Từ pha làm tường của Xuân Son, tân binh Akolo băng lên dứt điểm chéo góc chính xác, ghi bàn duy nhất giúp Nam Định thắng 1-0.
Ghi bàn:
Nam Định: Chadrac Akolo Ababa (78')
Thẻ đỏ: Lucas (Nam Định, 90')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Thanh Hóa
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Kevin Phạm Ba (93), Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Ti Phông (39), Xuân Son (14).
Thanh Hóa: Y Êli Niê (30), Bá Tiến (7), Văn Lợi (15), Đình Huyên (16), Ngọc Hà (29), Odilzhon (77), Ngọc Tân (34), Văn Tùng (17), Damoth (22), Ngọc Mỹ (24), Rimario (11)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Nam Định.
90'+2
Thẻ đỏ cho Nam Định
Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho Thanh Hóa được hưởng quả phạt sát vòng cấm Nam Định, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Lucas. Cú đá phạt của Quốc Phương không vượt qua hàng rào chủ nhà.
87'
Lucas Alves phạm lỗi với Rimario ở rìa vòng cấm, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lập tức cắt còi. VAR lập tức vào cuộc xác định xem vị trí phạm lỗi ở bên trong hay ngoài vòng cấm Nam Định.
78'
Chadrac Akolo Ababa mở tỷ số cho Nam Định
Xuân Son cài đè tốt mở ra cơ hội cho cầu thủ vào sân thay người Chadrac Akolo Ababa dứt điểm tung lưới Thanh Hóa.
68'
Vẫn là thế trận bế tắc của đội chủ sân Thiên Trường, Xuân Son miệt mài tấn công nhưng chưa thể hóa giải hàng thủ của Thanh Hóa.
61'
Trước bế tắc của đội nhà, HLV Vũ Hồng Việt thay liền ba cầu thủ gồm Tuấn Anh, Tô Văn Vũ và ngoại binh Chadrac Akolo Ababa thay Percy Tau, Văn Đạt và Hoàng Anh.
52'
Hoàng Anh treo bóng vào vòng cấm để trung vệ Lucas Alves bật nhảy rất cao đánh đầu, bóng đi đập đất nhưng thủ môn Y Êli Niê cản phá xuất thần.
49'
Cầu thủ U23 Việt Nam - Ngọc Mỹ thực hiện pha solo vượt qua tới 4 cầu thủ Nam Định trước khi dứt điểm ở rìa vòng cấm. Thủ môn Nguyên Mạnh bị đánh bại nhưng may mắn cho Nam Định khi trái bóng đi chệch cột dọc khung thành chỉ gang tấc.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Một lần nữa Xuân Son lại bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lắc đầu, VAR cũng xác định không có phạt đền cho Nam Định.
38'
Doãn Ngọc Tân, Ngọc Mỹ và các đồng đội vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ không cho chủ nhà Nam Định có thể ghi bàn mở tỷ số.
34'
Xuân Son đột phát và bị ngã trong vòng cấm Thanh Hóa, trọng tài cho rằng không có lỗi của Văn Lợi. Tuy nhiên đã có lỗi việt vị của tiền đạo ĐT Việt Nam trước đó.
23'
Xuân Son đánh đầu 'liếm' cột dọc Thanh Hóa
Vẫn là quả tạt từ cánh phải vào, trước sự kèm cặp của hai cầu thủ Thanh Hóa nhưng Xuân Son vẫn bật cao hơn để đánh đầu đưa bóng đi "liếm" mép ngoài cột dọc khung thành đội bóng xứ Thanh.
19'
Nam Định được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, Percy Tau thực hiện cú đá đưa bóng đi sát điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành đội khách.
13'
Nhận đường chuyền của Hoàng Anh từ cánh phải vào, Xuân Son xử lý một nhịp rồi dứt điểm về góc gần trong vòng vây các cầu thủ Thanh Hóa, thủ môn Y Êli Niê không thể bắt dính khiến đội nhà quả phạt góc.
6'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về chủ nhà Nam Định, với cú sút của Hoàng Anh ở rìa vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thanh Hóa.
3'
Lợi thế sân nhà, cùng đội hình chất lượng hơn, Thép Xanh Nam Định không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu trận.
18h01
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Nam Định đang dần lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận không thành công trước đó. Hai chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng may mắn trên sân PVF-CAND ở vòng 15, đã giúp đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.
Dù cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch gần như không còn, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn có thể hướng đến mục tiêu lọt vào Top 5 nếu duy trì phong độ hiện tại.
Ở vòng đấu tới, Nam Định tiếp đón Thanh Hóa trên sân Thiên Trường với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây cũng là cơ hội để đội bóng thành Nam “đòi lại” những gì đã bỏ lỡ ở lượt đi, khi họ từng tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng, thậm chí Xuân Son còn đá hỏng phạt đền ở những phút cuối.
Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào trận đấu với nhiều khó khăn khi đang đứng thứ 12 với 13 điểm. Đội bóng xứ Thanh không chỉ lép vế về lực lượng mà còn chưa được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, khiến HLV Mai Xuân Hợp gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách này.
Thông tin lực lượng
Nam Định đang có đủ lực lượng tốt nhất của họ.
Thanh Hóa đang mất đến 2 cầu thủ do nhận đủ 3 thẻ vàng là Huỳnh Minh Đoàn và Lê Văn Thắng.