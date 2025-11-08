CLB Trường Tươi Đồng Nai có màn tiếp đón các cầu thủ Quy Nhơn United trong khuôn khổ vòng 7 giải hạng Nhất 2025/26.

Dù có lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Việt Thắng gặp không ít khó khăn trước hàng thủ kín kẽ của đội khách. Bộ đôi Minh Vương - Lưu Tự Nhân nỗ lực điều phối bóng nhưng hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà với bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: TTĐN

Bước sang hiệp 2, HLV Việt Thắng tung hàng loạt sự thay đổi nhân sự với Thanh Minh, Ngọc Tiến và Quốc Lộc vào sân, giúp lối chơi của Trường Tươi Đồng Nai trở nên sắc bén hơn.

Chính sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả khi ở phút 61, Hồ Thanh Minh - cựu tiền đạo U23 Việt Nam - ghi bàn mở tỷ số sau pha xử lý tinh tế, tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt thế trận, trong khi Quy Nhơn gần như không tạo ra cơ hội đáng chú ý nào. Dù bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, Trường Tươi Đồng Nai vẫn bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận.

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Việt Thắng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm, vượt qua Khánh Hòa (15 điểm) - đội sẽ thi đấu với Đồng Tháp vào ngày 9/11.