Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trường Tươi Đồng Nai dù chưa thể sử dụng Công Phượng vẫn chủ động dâng cao đội hình và sớm tạo ra sức ép.

Phút 19, Minh Vương bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm, và chỉ hai phút sau, anh thực hiện cú đá phạt mẫu mực, đưa bóng găm thẳng vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Minh Vương chơi nổi bật trong màu áo Đồng Nai - Ảnh: TTĐN

Không chịu khuất phục, Long An vùng lên mạnh mẽ. Phút 40, Anh Tài tung cú dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm, bóng chạm xà ngang rồi bay vào lưới, gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ hiệp một, Minh Vương lại khiến khán đài nổ tung. Nhận đường chuyền của Alex, tiền vệ người Hải Dương bình tĩnh loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế, tái lập thế dẫn trước cho Đồng Nai.

Cựu cầu thủ HAGL liên tục tỏa sáng - Ảnh: TTĐN

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu giảm đáng kể. Cả hai đội đều chơi thận trọng, cơ hội rõ rệt không nhiều. Tấn Sinh suýt nâng tỷ số với hai pha đánh đầu nguy hiểm, trong khi Long An bế tắc trong khâu dứt điểm.

Chung cuộc, Đồng Nai thắng 2-1, tạm chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm, hơn Bà Rịa Vũng Tàu 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.