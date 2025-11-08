Giữa những ồn ào từ án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn đặt mục tiêu giành quyền tham dự Asian Cup 2027, với danh sách 27 cầu thủ cho trận gặp Nepal.

Trong quá trình làm việc cùng FAM, HLV Peter Cklamovski quyết định triệu tập một số gương mặt nhập tịch.

Một trong những gương mặt mới được chờ đợi là tiền đạo Jordan Mintah – tiền đạo người gốc Ghana.

Danh sách Malaysia. Ảnh: FAM

Mintah hoàn tất quá trình nhập tịch Malaysia cách nay không lâu. Trong đợt vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 10, anh có mặt nhưng chưa thi đấu.

Chân sút 30 tuổi được kỳ vọng ra mắt trong trận đấu với Nepal vào ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil – trận đấu mà Malaysia là khách.

Paulo Josue là tiền đạo nhập tịch khác mà HLV Cklamovski gọi cho trận đấu sắp tới.

Sau án phạt của FIFA, khiến cho các tiền đạo Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Imanol Machuca bị treo giò, “Hổ vàng” chờ đợi Paulo Josue sẽ thúc đẩy hàng công.

Tiền đạo 36 tuổi người gốc Brazil hiện có 10 bàn thắng cho Malaysia, sau 27 trận quốc tế.

Endrick (gốc Brazil), cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hiện khoác áo Công an TP.HCM, là điểm tựa hàng tiền vệ, cùng với Ezequiel Aguero (gốc Argentina) – thi đấu tại Thái Lan.

So với trận thắng Lào, HLV Cklamovski giữ lại 24 cầu thủ. Hai gương mặt mới là Aliff Izwan Yuslan và Ubaidullah Shamsul, cũng như sự trở lại của Matthew Davies sau chấn thương.

Ngoài ra, FAM cũng đưa 11 cầu thủ vào danh sách dự phòng thay thế bất kỳ ai dính chấn thương. Trong số này có Wan Kuzain – cựu thành viên U17 Mỹ.

Đội tuyển Malaysia bắt đầu từ thứ Hai tới. Harimau Malaya hiện đang dẫn đầu Bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm.