Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/10 - Chung kết Division 2

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

03/10

18:00

Bảng B

Campuchia vs Hong Kong (TQ)

FPT Play, TV360

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