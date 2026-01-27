Kết quả của ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026

Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp 27/01/2026 17:00 Việt Nam vs Kuwait VTV7 29/01/2026 13:00 Việt Nam vs Lebanon VTV7 31/01/2026 15:00 Việt Nam vs Thái Lan VTV7

VCK Futsal châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta (Indonesia). 16 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu lục.