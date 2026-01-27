Đội tuyển futsal Việt Nam bước vào VCK futsal châu Á 2026 với lịch thi đấu dày và thử thách lớn, đặc biệt là cuộc chạm trán Thái Lan ngay vòng bảng.
Kết quả của ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|27/01/2026
|17:00
|Việt Nam vs Kuwait
|VTV7
|29/01/2026
|13:00
|Việt Nam vs Lebanon
|VTV7
|31/01/2026
|15:00
|Việt Nam vs Thái Lan
|VTV7
VCK Futsal châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta (Indonesia). 16 đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết.
Từ vòng tứ kết trở đi, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch châu lục.
HLV Diego Giustozzi khẳng định tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân giải futsal châu Á 2026 với mục tiêu đánh bại Kuwait.