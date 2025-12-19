Highlights futsal nam Việt Nam 4-2 Myanmar:

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT futsal Việt Nam đẩy cao đội hình, áp sát quyết liệt nhằm bóp nghẹt không gian chơi bóng của Myanmar. Dù vậy, đội bóng áo đỏ suýt phải trả giá ở phút 6 khi sai lầm cá nhân tạo điều kiện cho đối thủ phản công. Đến phút 9, Myanmar khiến CĐV Việt Nam thót tim với cú sút dội xà ngang của Min Khant Thu.

Sau những phút đầu chệch choạc, tuyển Việt Nam dần lấy lại quyền kiểm soát. Minh Quang, Đa Hải rồi Thịnh Phát liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Soe Myat Htwe, song bàn thắng vẫn ngoảnh mặt. Myanmar cũng có một cơ hội đáng chú ý cuối hiệp một, nhưng hàng thủ Việt Nam kịp thời hóa giải.

ĐT futsal Nam Việt Nam thắng Myanmar trận chia tay SEA Games 33 - Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, thế trận được đẩy lên cao. Phút 25, Đa Hải tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật và cú sút chân trái quyết đoán, mở tỷ số cho Việt Nam. Myanmar gỡ hòa 1-1 ở phút 32 từ tình huống phạt góc nhanh, song đó cũng là lúc futsal Việt Nam thể hiện bản lĩnh.

Chỉ hai phút sau, Đa Hải tiếp tục ghi dấu ấn với cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Minh Quang kiến tạo để Công Đại ghi bàn thứ ba, trước khi Ngọc Ánh ấn định chiến thắng 4-1. Những nỗ lực power-play cuối trận của Myanmar chỉ mang lại một bàn danh dự.

Chiến thắng này giúp futsal Việt Nam khép lại SEA Games 33 trong tư thế ngẩng cao đầu, đồng thời chờ kết quả trận Thái Lan - Indonesia để xác định thứ hạng chung cuộc.