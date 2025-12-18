Highlights futsal Việt Nam 1-2 Thái Lan (Nguồn: FPT Play):

Đội tuyển futsal Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 1-2 ở SEA Games 33, nhưng kết quả này mang nhiều tín hiệu tích cực.

Trước đối thủ hàng đầu châu lục, xếp hạng 12 thế giới, Việt Nam không còn lép vế như trước mà chơi sòng phẳng, tổ chức tốt và giàu khát khao.

Bị dẫn trước 2 bàn, các học trò của HLV Diego Giustozzi không hề sụp đổ, trái lại còn vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số và tạo ra sức ép lớn khiến Thái Lan phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.

Việt Nam có trận đấu rất hay. Ảnh: Changsuek

Đây là lần hiếm hoi futsal Việt Nam thực sự đá ngang ngửa với Thái Lan. Đặc biệt, lứa cầu thủ trẻ mang đến nhiều hy vọng cho tương lai như Trần Quang Nguyên mới 19 tuổi, Đa Hải và Công Đại 20 tuổi, cùng Ngọc Ánh 21 tuổi.

Với nền tảng này và sự dẫn dắt của HLV Giustozzi, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào bước tiến dài phía trước.

Ghi bàn:

Việt Nam: Đa Hải 30'.

Thái Lan: Muhammad 15', Itticha 30'.

