Đội tuyển futsal Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số 1-2 ở SEA Games 33, nhưng kết quả này mang nhiều tín hiệu tích cực.
Trước đối thủ hàng đầu châu lục, xếp hạng 12 thế giới, Việt Nam không còn lép vế như trước mà chơi sòng phẳng, tổ chức tốt và giàu khát khao.
Bị dẫn trước 2 bàn, các học trò của HLV Diego Giustozzi không hề sụp đổ, trái lại còn vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số và tạo ra sức ép lớn khiến Thái Lan phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng.
Đây là lần hiếm hoi futsal Việt Nam thực sự đá ngang ngửa với Thái Lan. Đặc biệt, lứa cầu thủ trẻ mang đến nhiều hy vọng cho tương lai như Trần Quang Nguyên mới 19 tuổi, Đa Hải và Công Đại 20 tuổi, cùng Ngọc Ánh 21 tuổi.
Với nền tảng này và sự dẫn dắt của HLV Giustozzi, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào bước tiến dài phía trước.
Ghi bàn:
Việt Nam: Đa Hải 30'.
Thái Lan: Muhammad 15', Itticha 30'.
40'
Hết giờ! Việt Nam 1-2 Thái Lan!
Một trận đấu xuất sắc của Việt Nam! Các học trò HLV Diego Giustozzi thua trong thế ngẩng cao đầu.
40'
Ngọc Ánh sút nhưng không vào. Một ngày thiếu may mắn của futsal nam Việt Nam.
40'
Không vào! Đa Hải sút xa rất căng, bóng đi chìm rồi bay chệch cột dọc.
40'
Nguy hiểm! Nhan Gia Hưng căng ngang, bóng chạm hậu vệ rồi bật tay thủ môn Thái Lan ra ngoài.
37'
Cơ hội! Ngọc Ánh tung cú sút từ rất xa, bóng chệch khung thành trong gang tấc.
36'
Không vào! Với cách đá 5 người, bóng được đẩy sang phải cho Minh Quang, người tung cú sút hiểm nhưng thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá.
36'
Tổ đấu Power Play trở lại khi Việt Nam được đá biên trên sân đối thủ.
36'
Văn Tú trở lại sân, Việt Nam đá theo đội hình cũ.
35'
Diego Giustozzi chọn đá Power Play khi còn 5 phút 43 giây. Nhan Gia Hưng mặc áo thủ môn.
34'
Ngọc Linh vô lê rất xa sau pha phạt góc, bóng chạm cầu thủ Thái Lan đi hết biên ngang.
33'
Nguy hiểm! Công Viên thoát xuống sau lưng hậu vệ chủ nhà, nhưng pha xử lý bóng bổng trong tư thế với của anh không hiệu quả.
31'
Không vào! Cầu thủ Thái Lan sút kỹ thuật, bóng đi chìm chệch cột dọc trong gang tấc.
30'
Bàn thắng! Việt Nam rút ngắn tỷ số 1-2! Trong tình huống đá phạt gần giữa sân, Nguyễn Đa Hải sút chìm không quá căng, Ngọc Linh nhảy che tầm mắt khiến thủ môn Thái Lan bất ngờ.
29'
Bàn thắng! 2-0 cho Thái Lan! Đội chủ nhà tổ chức đá phạt góc, bóng được chuyền về để Itticha Praphaphan sút đi qua một loạt cầu thủ thành bàn.
29'
Không vào! Ngọc Linh dâng nhanh bên cánh phải, thực hiện cú vung chân tuyệt đẹp nhưng thủ môn Thái Lan kịp cản phá dù bị động. Ở pha phạt góc sau đó, Đa Hải sút xa vọt xà.
28'
Trong pha phối hợp phạt góc, Công Đại bắt vô lê đưa bóng lên khán đài.
Trong một phút, Việt Nam có 3 cú sút nhưng không chính xác.
27'
Minh Quang đá biên dài từ sân nhà, Đức Hòa băng xuống sút góc hẹp đi không chính xác.
27'
Công Đại thoát xuống trống trải, nhưng không chế bóng chưa đủ gọn và thủ môn Thái Lan băng ra giải nguy.
26'
Nguy hiểm! Đa Hải chuyền ngang “kiến tạo” cho đối thủ dứt điểm, chính anh kịp lao người cản bóng cứu thua.
25'
Phạm Văn Tú lên qua vạch giữa sân tung cú sút xa nhưng bóng vọt xà ngang.
23'
Không vào! Việt Nam phản công nhanh, Công Đại không bị kèm thực hiện cú đặt lòng chân phải đi cao gấp 3 lần xà ngang.
22'
Việt Nam có 2 cú sút liên tiếp nhưng không gây được nguy hiểm cho đối thủ.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 0-1 Thái Lan!
Thế trận của futsal Việt Nam rất tốt, nhưng giá trị ngôi sao của Muhammad giúp Thái Lan dẫn bàn.
20'
Việt Nam gia tăng sức ép, nhưng không có cơ hội để dứt điểm.
18'
Không vào! Sai lầm của cầu thủ Thái Lan, Nhan Gia Hưng sút chìm rất căng nhưng thủ môn chủ nhà kịp có mặt cản phá.
17'
Cột dọc! Vẫn là Muhammad với pha xoay người vừa mạnh mẽ vừa kỹ thuật, tung cú sút như trái phá đi thẳng vào cột dọc.
15'
Bàn thắng! Thái Lan dẫn 1-0! Đội chủ nhà phản công nhanh, Muhammad thoải mái dứt điểm chân phải đưa bóng đi chìm hạ Phạm Văn Tú.
13'
Nguy hiểm! Văn Tú và hậu vệ Việt Nam lăn xả chặn tình huống sút trên vạch 6 mét của Thái Lan.
13'
Không vào! Việt Nam phối hợp rất hay, Ngọc Ánh đánh gót, Đức Hòa thoát xuống sút chệch khung thành.
8'
Ngọc Ánh có bóng thoáng, anh không chuyền mà chọn dứt điểm không thành công.
6'
Không vào! Cú sút rất căng của cầu thủ Việt Nam từ biên trái, bóng đi chìm nhưng thủ môn Thái Lan khẽ chạm chân làm bóng đổi quỹ đạo ra ngoài.
6'
Tình huống lăn xả của cầu thủ Việt Nam để ngăn tình huống đối thủ dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm.
3'
Việt Nam khiến khung thành Thái Lan chao đảo. Mặc dù vậy, chưa có được pha dứt điểm như ý.
2'
Từ Minh Quang đáp trả, nhưng cú sút của anh chưa đủ khó.
2'
Nguy hiểm! Văn Tú phản xạ cứu thua cho Việt Nam sau cú sút mạnh của cầu thủ Thái Lan.
1'
Trận đấu bắt đầu. Thái Lan giao bóng.