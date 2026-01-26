“Các đội bóng ở châu Á đều rất quyết tâm chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận ra quân. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào”, HLV Diego Giustozzi phát biểu trong buổi họp báo trước trận ra quân của tuyển futsal Việt Nam ở giải futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi rất quyết tâm trước giải châu Á. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Diego Giustozzi đá trận mở màn bảng B gặp Kuwait lúc 17h00 ngày 27/1. Hai ngày sau, tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Lebanon (29/1) và Thái Lan (31/1).

Nhà cầm quân người Argentina thẳng thắn thừa nhận thất bại tại VCK futsal châu Á 2024, khi đội tuyển không thể giành vé dự World Cup, là bài học lớn cho với ông và các cầu thủ. Sau giải đấu đó, tuyển futsal Việt Nam đặt trọng tâm vào lực lượng trẻ và lối chơi tấn công chủ động hơn.

“Đội cần được thi đấu nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi. Đội đang thử một hướng đi mới, với một đội hình chơi tấn công hơn, trẻ trung hơn và cũng máu lửa hơn, dù chưa thực sự cân bằng. Tôi cố gắng giúp các cầu thủ trở nên cân bằng và hoàn thiện hơn, tin tưởng và chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để hướng tới World Cup 2028”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.