Đội tuyển futsal Indonesia đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở trận ra quân VCK futsal châu Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước ĐT futsal Hàn Quốc.

Được chơi trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Indonesia nhập cuộc đầy tự tin, áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Futsal Indonesia khởi đầu như mơ trên sân nhà - Ảnh: Asean Football

Sự vượt trội về tốc độ, thể lực lẫn khả năng tổ chức tấn công giúp đội bóng xếp hạng 24 thế giới kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi, trong khi Hàn Quốc (hạng 57) gần như không thể chống đỡ.

Chiến thắng đậm đà này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Indonesia, mà còn là lời khẳng định sức mạnh và tham vọng của đội chủ nhà tại giải đấu năm nay.

Cũng ở bảng A, ĐT futsal Iraq cho thấy bản lĩnh khi vượt qua Kyrgyzstan với tỷ số 4-2, qua đó tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn ngay từ lượt trận đầu tiên.

Trong khi đó tại bảng B, ĐT futsal Việt Nam cũng có màn ra quân thành công. Thầy trò HLV Diego Giustozzi giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait, qua đó nắm lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Cũng ở bảng B, Thái Lan (hạng 11 FIFA), có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Lebanon.

Với những kết quả của lượt trận đầu tiên, VCK Futsal châu Á 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến gay cấn phía trước.