ĐT futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối bảng B gặp Thái Lan với quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu, song đã không thể tạo nên khác biệt sau 40 phút giằng co căng thẳng. Hai đội nhập cuộc tốc độ, chơi pressing quyết liệt và không ngại va chạm.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) thua tiếc nuối Thái Lan - Ảnh: VFF

Ngay trong hiệp một, ĐT Việt Nam có cơ hội rõ rệt khi Công Viên thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng không thể dứt điểm thành công. Ở chiều ngược lại, Narongsak và Osamanmusa cũng nhiều lần thử thách sự tập trung của thủ môn Văn Tú.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn cân bằng. Phút 28, Việt Nam được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau thẻ vàng của thủ môn Thái Lan, song không tận dụng được. Bước ngoặt đến ở phút 36, khi Krit Aransanyalak tận dụng sai sót để ghi bàn duy nhất trận đấu.

Những phút cuối, Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng bất thành, chấp nhận thua 0-1 và đứng nhì bảng B, đối diện thử thách lớn tại tứ kết futsal châu Á 2026 - gặp đội nhất bảng A, có thể là Indonesia hoặc Iraq.

Ghi bàn: Krit Aransanyalak (35')

ĐT xuất phát của ĐT futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Đa Hải, Đinh Công Viên.