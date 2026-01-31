ĐT futsal Việt Nam bước vào trận đấu cuối bảng B gặp Thái Lan với quyết tâm cạnh tranh ngôi đầu, song đã không thể tạo nên khác biệt sau 40 phút giằng co căng thẳng. Hai đội nhập cuộc tốc độ, chơi pressing quyết liệt và không ngại va chạm.
Ngay trong hiệp một, ĐT Việt Nam có cơ hội rõ rệt khi Công Viên thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng không thể dứt điểm thành công. Ở chiều ngược lại, Narongsak và Osamanmusa cũng nhiều lần thử thách sự tập trung của thủ môn Văn Tú.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn cân bằng. Phút 28, Việt Nam được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau thẻ vàng của thủ môn Thái Lan, song không tận dụng được. Bước ngoặt đến ở phút 36, khi Krit Aransanyalak tận dụng sai sót để ghi bàn duy nhất trận đấu.
Những phút cuối, Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng bất thành, chấp nhận thua 0-1 và đứng nhì bảng B, đối diện thử thách lớn tại tứ kết futsal châu Á 2026 - gặp đội nhất bảng A, có thể là Indonesia hoặc Iraq.
Ghi bàn: Krit Aransanyalak (35')
ĐT xuất phát của ĐT futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Đa Hải, Đinh Công Viên.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 đầy tiếc nuối của ĐT Việt Nam trước Thái Lan. Với kết quả này, thầy trò HLV Giustozzi sẽ phải gặp đội nhất bảng A, có thể là chủ nhà Indonesia hoặc Iraq.
38'
Từ Minh Quang vừa có pha dứt điểm khiến thủ môn Senbat vất vả cản phá.
37'
Các học trò của HLV Diego Giusttozzi nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
35'
Sau một phút hội ý, ĐT Việt Nam quyết định chơi power-play. Châu Đoàn Phạt vừa có cú sút căng như kẻ chỉ nhưng thủ môn Senbat cứu thua xuất sắc.
35'
ĐT Thái Lan tấn công bên cánh phải, Krit Aransanyalak xoay người dứt điểm chéo góc rất căng đánh bại thủ môn Văn Tú.
33'
Vẫn đang là một thế trận đôi công hấp dẫn, ăn miếng trả miếng giữa Việt Nam và Thái Lan.
31'
Thái Lan tổ chức phản công nhanh, Osamanmusa dứt điểm rất căng vượt qua tầm với của thủ môn Văn Tú rồi tìm đến điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Ngay lập tức ĐT Việt Nam đáp trả với cú sút căng như kẻ chỉ của Thái Huy đưa bóng đi sát sạt cột dọc đối phương.
27'
Thủ mon Senbat phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Ngọc Ánh, cầu thủ của Việt Nam bị đau nằm sân cần tới bác sĩ chăm sóc.
Ở tình huống đá phạt bên biên trái của ĐT Việt Nam, bóng được đưa về phía cột xa nơi Thái Huy chờ sẵn. Quá đáng tiếc là Huy không thế chạm bóng và cột dọc cứu thua cho Thái Lan.
25'
Đa Hải đoạt được bóng trong chân Osamanmusa, quá đáng tiếc trong thế đối mặt thủ môn Hải lại chính mũi giày đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan.
24'
Những phút đầu hiệp hai diễn ra sôi động hơn khi hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng.
22'
Tình huống đá phạt góc khó chịu của Thái Lan, đối thủ dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Tú xuất sắc cản phá.
21'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
17'
ĐT Việt Nam tổ chức đá phạt ăn ý, tiếc rằng pha giật gót của Nhan Gia Hưng ở rìa vòng cấm Thái Lan lại không tốt.
16'
Hai đang chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn, ĐT Việt Nam vẫn đang chơi phòng ngự kín kẽ, phong tỏa chân sút nguy hiểm nhất của Thái Lan là Osamammusa.
13'
Trước sự bế tắc của mình, ĐT Thái Lan quyết định xin hội ý chiến thuật.
10'
Thêm một cú dứt điểm nữa của Vũ Ngọc Ánh, lần này pha sút xa đi vọt xà. Sau đó đến lượt Gia Hưng dứt điểm vào góc gần bị thủ môn Thái Lan bắt gọn.
7'
ĐT Việt Nam có pha phản công sắc bén, Đinh Công Viên bứt tốc loại bỏ cầu thủ Thái Lan. Quá đáng tiếc là pha bóng quyết định, Công Viên dứt điểm không thắng được thủ môn đối phương khi đối mặt.
5'
Thủ môn Văn Tú bỏ vòng cấm lao ra cản phá trước khi cầu thủ Thái Lan có thể dứt điểm. Ngay sau đó khung thành của ĐT Việt Nam rung chuyển từ cú sút rất căng của đối phương.
4'
Pha tấn công tốc độ của ĐT Việt Nam, Ngọc Ánh dốc bóng bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc buộc thủ môn Thái Lan phải dùng chân phá bóng.
2'
Do đã cùng nhau sớm giành vé vào vòng tứ kết nên hai đội Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc với tinh thần thoải mái.
15h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. ĐT Thái Lan là đội giao bóng trước.
14h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục, chào cờ, cử quốc ca trước trận đấu. Trận này, cả hai đội tuyển đều được mặc trang phục truyền thống. ĐT Việt Nam ra sân với quần áo màu đỏ, trong khi Thái Lan mặc trang phục màu xanh dương.
14h30
Các cầu thủ futsal Việt Nam ra sân khởi động trước trận đấu. Đáng tiếc là Nguyễn Thịnh Phát bị đau nên không thể thi đấu. Dương Ngọc Linh cũng vắng mặt vì án treo giò.
Đội hình xuất phát futsal Việt Nam vs Thái Lan
Nhận định trước trận
Hành trình của ĐT futsal Việt Nam và Thái Lan tại bảng B đang phản chiếu lẫn nhau một cách rõ nét. Cả hai đều có một trận “toát mồ hôi”, trước khi phô diễn sức mạnh vượt trội ở lượt đấu kế tiếp.
Thái Lan khởi đầu chật vật trước Lebanon, bị khóa chặt trong hiệp một và chỉ có thể tạo khác biệt nhờ đẳng cấp cá nhân sau giờ nghỉ.
ĐT futsal Việt Nam thậm chí còn trải qua kịch bản căng thẳng hơn khi bị Kuwait dẫn 2 bàn. Dù vậy, tinh thần không bỏ cuộc cùng khả năng tấn công sắc bén đã giúp đội bóng áo đỏ lội ngược dòng thắng 5-4 đầy cảm xúc.
Ở trận thứ hai, cả hai đội đều “giải quyết” đối thủ một cách gọn gàng. Việt Nam áp đảo Lebanon ngay từ đầu, còn Thái Lan thắng Kuwait với tỷ số đậm 6-1. Những màn trình diễn ấy khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của hai đội.
Trận đấu cuối cùng không chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng B, mà còn là cuộc đua né Indonesia – đội chủ nhà đang vươn lên mạnh mẽ và là thử thách lớn nhất tại giải.