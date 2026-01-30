Đội tuyển futsal Indonesia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK futsal châu Á 2026 khi đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 5-3 ở lượt trận thứ hai bảng A.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Indonesia nhập cuộc chủ động, triển khai lối chơi tốc độ và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Indonesia tiếp tục thăng hoa trên sân nhà - Ảnh: Asean Football

Dù Kyrgyzstan thi đấu nỗ lực và có thời điểm rút ngắn cách biệt, Indonesia vẫn cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm để khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của đội chủ nhà, qua đó giúp họ sớm giành vé vào vòng tứ kết mà không cần chờ lượt đấu cuối.

Ở trận đấu trước đó, Iraq đã dập tắt hy vọng đi tiếp của Hàn Quốc bằng chiến thắng kịch tính 3-2. Kết quả này giúp Iraq cùng Indonesia trở thành hai đại diện của bảng A lọt vào vòng knock-out.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận

Như vậy, sau hai lượt trận của bảng A và B, bốn đội đã chắc suất tứ kết gồm Indonesia, Iraq, Việt Nam và Thái Lan. Lượt đấu cuối chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng và các cặp đấu ở vòng tứ kết, khi nhất bảng A gặp nhì bảng B và ngược lại.