Ở lượt trận cuối bảng A VCK futsal châu Á 2026, ĐT futsal Indonesia hòa 1-1 trước ĐT futsal Iraq, qua đó bảo toàn ngôi đầu bảng và chính thức giành quyền vào tứ kết. Kết quả này cũng xác định đối thủ tiếp theo của Indonesia là ĐT futsal Việt Nam - đội nhì bảng B.

Futsal Indonesia hòa 1-1 trước Iraq - Ảnh: Asean Football

Thi đấu trên sân nhà với mục tiêu ít nhất một điểm, Indonesia nhập cuộc chủ động và sớm có lợi thế. Phút 6, Samuel Eko tận dụng pha phối hợp nhanh để dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo. Sau bàn thua, Iraq đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng những pha power-play giàu thể lực.

Nỗ lực của đại diện Tây Á được đền đáp ở phút 30, khi Haedr Majed tung cú sút quyết đoán, gỡ hòa 1-1. Những phút còn lại, hai đội chơi chặt chẽ, ưu tiên kiểm soát thế trận nhằm bảo toàn mục tiêu.

Với 7 điểm sau ba trận, Indonesia đứng đầu bảng A, nối dài chuỗi phong độ ấn tượng sau chiến thắng hủy diệt Thái Lan 6-1 và chức vô địch SEA Games 33 lịch sử.

Theo lịch, trận tứ kết VCK futsal châu Á 2026 giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 3/2, hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao của futsal khu vực.