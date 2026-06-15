Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Ecuador: Bảng E World Cup 2026 VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Bờ Biển Ngà vs Ecuador, bảng E, lúc 06h ngày 15/6 (giờ Việt Nam).

Video bóng đá Hà Lan 2-2 Nhật Bản (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Hà Lan: Van Dijk (51'), Summerville (63')

Nhật Bản: Nakamura (58'), Daichi Kamada (89')

Nhật Bản có trận ra quân đầy quả cảm tại bảng F World Cup 2026 khi cầm hòa Hà Lan 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính. Dù hai lần bị đối thủ châu Âu vượt lên dẫn trước, “Samurai xanh” vẫn cho thấy tinh thần bền bỉ và khả năng phản ứng rất đáng nể.

Sau hiệp một không bàn thắng, Hà Lan khai thông thế bế tắc ở phút 51. Từ một tình huống cố định, Reijnders treo bóng vào vòng cấm để Van Dijk thoải mái đánh đầu về góc thấp, đưa “Cơn lốc màu cam” dẫn 1-0.

Daichi Kamada trở thành người hùng của ĐT Nhật Bản - Ảnh: FIFA

Nhật Bản không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 58, Keito Nakamura nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút căng, chìm và hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.

Đến phút 63, Summerville tái lập lợi thế cho Hà Lan bằng pha cứa lòng chéo góc đẹp mắt sau đường chuyền của Gravenberch. Tuy nhiên, Nhật Bản tiếp tục vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối.

Phút 89, từ quả phạt góc của đồng đội, Daichi Kamada đánh đầu dũng mãnh, bóng chạm nhẹ cầu thủ Hà Lan trước khi đi vào lưới. Trận hòa 2-2 giúp Nhật Bản giành 1 điểm quý giá ở ngày ra quân.

Đội hình thi đấu

Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch (N. Aké 81'), Tijani Reijnders (Q. Timber 70'), Frenkie De Jong, Crysencio Summerville (T. Koopmeiners 70'), Donyell Malen (M. Depay 70'), Cody Gakpo (B. Brobbey 85').

Nhật Bản (3-4-3): Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe (T. Tomiyasu 75'), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Y. Sugawara 75'), Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo (K. Ogawa 75'), Daizen Maeda (J. Ito 66'), Ayase Ueda (K. Shiogai 84').