Video bóng đá Hà Lan 2-2 Nhật Bản (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Hà Lan: Van Dijk (51'), Summerville (63')
Nhật Bản: Nakamura (58'), Daichi Kamada (89')
Nhật Bản có trận ra quân đầy quả cảm tại bảng F World Cup 2026 khi cầm hòa Hà Lan 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính. Dù hai lần bị đối thủ châu Âu vượt lên dẫn trước, “Samurai xanh” vẫn cho thấy tinh thần bền bỉ và khả năng phản ứng rất đáng nể.
Sau hiệp một không bàn thắng, Hà Lan khai thông thế bế tắc ở phút 51. Từ một tình huống cố định, Reijnders treo bóng vào vòng cấm để Van Dijk thoải mái đánh đầu về góc thấp, đưa “Cơn lốc màu cam” dẫn 1-0.
Nhật Bản không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 58, Keito Nakamura nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút căng, chìm và hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.
Đến phút 63, Summerville tái lập lợi thế cho Hà Lan bằng pha cứa lòng chéo góc đẹp mắt sau đường chuyền của Gravenberch. Tuy nhiên, Nhật Bản tiếp tục vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối.
Phút 89, từ quả phạt góc của đồng đội, Daichi Kamada đánh đầu dũng mãnh, bóng chạm nhẹ cầu thủ Hà Lan trước khi đi vào lưới. Trận hòa 2-2 giúp Nhật Bản giành 1 điểm quý giá ở ngày ra quân.
Đội hình thi đấu
Hà Lan (4-3-3): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch (N. Aké 81'), Tijani Reijnders (Q. Timber 70'), Frenkie De Jong, Crysencio Summerville (T. Koopmeiners 70'), Donyell Malen (M. Depay 70'), Cody Gakpo (B. Brobbey 85').
Nhật Bản (3-4-3): Zion Suzuki, Tsuyoshi Watanabe (T. Tomiyasu 75'), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Y. Sugawara 75'), Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Takefusa Kubo (K. Ogawa 75'), Daizen Maeda (J. Ito 66'), Ayase Ueda (K. Shiogai 84').
KÊT THÚC
Trận đấu khép lại với tỷ số hoà 2-2 đầy kịch tính. 1 điểm trước Hà Làn là kết quả thành công đối với Nhật Bản trong ngày ra quân World Cup 2026.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
89'
Daichi Kamada gỡ hoà 2-2 cho Nhật Bản
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, tiền vệ Daichi Kamada đánh đầu dũng mãnh, bóng khẽ chạm đầu một cầu thủ Hà Lan trước khi làm tung lưới Bart Verbruggen.
85'
Nhật Bản vẫn tổ chức tấn công liên tục, hàng phòng ngự của Hà Lan vì vậy mà liên tục chịu sóng gió.
80'
Từ pha tấn công ăn ý bên cánh phải, quả tạt thuận lợi nhưng cầu thủ mới vào sân thay người J. Ito dứt điểm cận chân không quá khó với thủ môn Bart Verbruggen.
78'
Đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc quyết định chơi mạo hiểm, đẩy đội hình lên cao, tổ chức ép sân để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.
73'
Cody Gakpo đột phá từ cánh trái, anh đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần nhưng Suzuki cảnh giác, cản phá chịu phạt góc.
67'
Takefusa Kubo xử lý khéo léo trước khi tung cú sút từ khoảng cách khoảng 30m, bóng đi căng nhưng tiếc cho Nhật Bản là hơi cao so với khung thành Hà Lan.
63'
Summerville tái lập thế dẫn trước cho Hà Lan
Gravenberch chuyền bóng để Summerville tung cú cứa lòng chéo góc đẹp mắt đánh bại hoàn toàn hàng thủ Nhật Bản và thủ môn Suzuki lần thứ hai.
58'
Keito Nakamura ghi tuyệt phẩm gỡ hoà 1-1 cho Nhật Bản
Nhận đường chuyền của đồng đội, Keito Nakamura tung cú sút đẹp mắt ở rìa vòng cấm, bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Bart Verbruggen không thể cản phá.
51'
Van Dijk mở tỷ số cho Hà Lan
Xuất phát từ tình huống cố định bên cánh trái của Hà Lan, bóng được phá ra. Sau đó Tijani Reijnders tiếp tục treo bóng vào vòng cấm để trung vệ đội trưởng Van Dijk thoải mái đánh đầu đưa bóng về góc thấp khiến thủ môn Suzuki không thể cản phá.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại sau tình huống Hà Lan đá phạt góc để Donyell Malen đánh đầu bị thủ môn Suzuki bắt gọn.
45'
Chỉ trong vòng 2 phút, khung thành Hà Lan liên tục chịu sóng gió trước những pha dứt điểm căng của Keito Nakamura và Ayase Ueda.
36'
Thêm một tình huống cố định nữa dành cho Hà Lan, Cody Gakpo sau đó có cơ hội dứt điểm nhưng cú đá đưa bóng lên khán đài.
34'
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, Donyell Malen bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Suzuki kịp thời ngăn chặn trước khi đồng đội bọc lót.
31'
Nhật Bản đang giữ cự ly đội hình hợp lý, không để Hà Lan đưa bóng nhiều vào khu vực 1/3 cuối sân.
22'
Nhật Bản đang kiểm soát bóng 38% nhưng đại diện châu Á không quá lép vế về mặt thế trận, chơi phòng ngự kín kẽ.
15'
Những chiến binh "Samurai xanh" cho thấy họ không hề có ý định chơi phòng ngự thụ động trước các cầu thủ Hà Lan. Shogo Taniguchi vừa có pha xâm nhập từ cánh trái trước khi tạt bóng vào cho đồng đội nhưng hậu vệ Hà Lan kịp thời can thiệp.
8'
Sau ít phút đầu để đối thủ lấn lướt, các cầu thủ Nhật Bản phần nào lấy lại thế trận và có những pha lên bóng đáp trả.
3'
Hà Lan có pha phối hợp ăn ý, Donyell Malen nhận bóng từ chân đồng đội, anh che chắn tốt trước khi tung cú sút căng nhưng thủ môn Suzuki kịp thời cản phá chịu phạt góc.
03h00
Trọng tài chính người Mỹ - Ismail Elfath thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
02h45
02h15
Hà Lan được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng F, nhưng trận ra quân gặp Nhật Bản lúc 03h00 ngày 15/6 hứa hẹn không hề dễ dàng. “Cơn lốc màu cam” sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm World Cup dày dạn và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ.
Với những ngôi sao như Van Dijk, De Jong, Gakpo hay Depay, Hà Lan có đủ sức tạo áp lực lớn lên hàng phòng ngự Nhật Bản. Đại diện châu Âu thường chơi hiệu quả ở các trận vòng bảng, đặc biệt khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, họ vẫn cần thận trọng trước tốc độ và sự kỷ luật của đối thủ châu Á.
Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với hình ảnh một đội bóng rất khó bị khuất phục. Samurai xanh không còn là cái tên chỉ biết phòng ngự, mà đã phát triển mạnh ở khả năng pressing, chuyển trạng thái và tận dụng sai lầm của đối phương.
Dù thiếu vắng đội trưởng Wataru Endo, Nhật Bản vẫn có nhiều phương án tạo đột biến. Hà Lan nhỉnh hơn về đẳng cấp, nhưng nếu chủ quan, họ hoàn toàn có thể bị Samurai xanh gây khó dễ.