Ghi bàn:
Nam Định: Lâm Ti Phông (10')
SLNA: Văn Lương (41'), Moore (82')
Đội hình xuất phát SLNA vs Nam Định:
SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Renteria, Văn Lương, Olaha
Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, A Mít, Văn Kiên, Văn Vĩ, Caio Cesar, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Romulo Da Silva, Brenner
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 2-1 dành cho SLNA trước ĐKVĐ Nam Định.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
82'
Reon Dale Moore lập đại công cho SLNA
Cầu thủ vào sân thay người Reon Dale Moore có pha ngả người bắt vô-lê đẹp mắt ngay trên vạch 16m50 tung lưới Nguyên Mạnh lần thứ hai.
78'
Đội bóng thành Nam đang tổ chức ép sân để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
64'
Trận đang diễn ra giằng co, đôi bên đều thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm ở vòng 2 V-League. "Cây sào" Gudlin vừa có pha xử lý khéo léo loại bỏ hai cầu thủ SLNA, tiếc cho tân binh của Nam Định khi bóng đi chệch cột dọc khung thành chủ nhà.
55'
Thủ môn Cao Văn Bình có pha cản phá khó tin trước cú đánh đầu đưa bóng đập đất của cầu thủ cao 2,06m Gudli bên phía Nam Định.
47'
SLNA mất oan bàn thắng
Olaha dứt điểm trong vòng 5m50 tung lưới Nam Định, tuy nhiên trọng tài Trần Ngọc Ánh lại cho không công nhận bàn thắng cho chủ nhà khi cho rằng bóng đã chạm tay đội trưởng SLNA. Xem lại pha quay chậm cho thấy, Olaha chưa hề chạm tay trong vòng cấm Nam Định.
Olaha nỗ lực giải thích nhưng trọng tài Ngọc Ánh giữ nguyên quyết định. Tiếc rằng trận đấu này không có VAR nên SLNA đành chấp nhận mất oan bàn thắng hợp lệ.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+2
Thủ môn Nguyên Mạnh có pha cứu thua mười mươi cho Nam Định khi đối đầu với tiền đạo SLNA.
41'
Nguyên Mạnh mắc sai lầm, SLNA gỡ hòa 1-1
Pha lên bóng của SLNA, thủ môn Nguyên Mạnh lên cao và Văn Lương quan sát thấy lập tức dứt điểm từ xa đưa bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào khung thành Nam Định.
37'
Pha dâng cao của Olaha, cơ hội sau đó đến với Hồ Văn Cường nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành Nguyên Mạnh.
27'
Văn Vĩ chọc khe cho đồng đội làm tường, Brenner nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm rất căng. May cho SLNA khi bóng đi chệch cột dọc khung thành Cao Văn Bình trong gang tấc.
23'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đang là những người nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra.
17'
Đội bóng thành Vinh với nhiều cầu thủ trẻ vẫn đang thi đấu đầy tự tin trước các cầu thủ Nam Định.
10'
Lâm Ti Phông ghi siêu phẩm cho Nam Định
Nhận bóng từ chân đồng đội, Lâm Ti Phông xử lý kỹ thuật rồi thực hiện cú sút trên vạch 16m50 trong vòng vây của 5 cầu thủ SLNA, mở tỷ số cho đội ĐKVĐ.
8'
Sau tình huống vây hãm của SLAN, Hồ Khắc Ngọc tung cú sút từ ngài vòng cấm rất đẹp mắt. Thủ môn Nguyên Mạnh đã chôn chân đứng nhìn nhưng may cho Nam Định khi bóng đập xà ngang bật ra.
3'
Từ quả phạt góc của Nam Định, hai cầu thủ của đội khách và SLNA có pha "thiết đầu công" khiến cả hai cùng bị đau, cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
18h02
Trọng tài chính Trần Ngọc Ánh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Bước vào mùa giải 2025/26, SLNA đối diện vô vàn áp lực khi bị xem là ứng viên xuống hạng. Thất bại 1-2 trước tân binh PVF-CAND ở vòng mở màn đã bộc lộ nhiều vấn đề: hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ lỏng lẻo, cùng nỗi lo chấn thương ngoại binh. HLV Phan Như Thuật phải gấp rút tìm lời giải trong bối cảnh lực lượng mỏng và tinh thần sa sút.
Ngược lại, Nam Định khẳng định vị thế ứng viên vô địch sau chiến thắng trước Hải Phòng. Với dàn sao chất lượng và lối chơi đa dạng, họ đủ sức áp đặt thế trận. Trận đấu trên sân Vinh được dự báo là “cuộc chiến không cân sức”.
SLNA nhiều khả năng chọn lối chơi phòng ngự phản công, trong khi Nam Định sẽ dồn ép tìm bàn thắng. Sự chênh lệch đẳng cấp khiến Nam Định được dự đoán giành trọn 3 điểm, dù khó tránh những khoảnh khắc khó khăn trước đối thủ có điểm tựa khán giả nhà.