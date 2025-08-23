SLNA mất oan bàn thắng

Olaha dứt điểm trong vòng 5m50 tung lưới Nam Định, tuy nhiên trọng tài Trần Ngọc Ánh lại cho không công nhận bàn thắng cho chủ nhà khi cho rằng bóng đã chạm tay đội trưởng SLNA. Xem lại pha quay chậm cho thấy, Olaha chưa hề chạm tay trong vòng cấm Nam Định.

Olaha nỗ lực giải thích nhưng trọng tài Ngọc Ánh giữ nguyên quyết định. Tiếc rằng trận đấu này không có VAR nên SLNA đành chấp nhận mất oan bàn thắng hợp lệ.