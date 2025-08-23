the cong viettel catphcm 13.JPG
Trong trận làm khách trên sân của Thể Công Viettel, tiền đạo Tiến Linh được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân ở hiệp 2.
the cong viettel catphcm 11.JPG
Quả bóng vàng Việt Nam chỉ có 1-2 tình huống chạm bóng. Anh thi đấu rất mờ nhạt, khiến CA TP.HCM không thể ghi bàn.
the cong viettel catphcm 6.JPG
Trong khi đó, các cầu thủ Thể Công Viettel chơi với phong độ rất cao.
the cong viettel catphcm 2.JPG
Đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội.
the cong viettel catphcm 10.JPG
Trong cả trận, thủ môn Văn Việt chỉ có 1-2 tình huống cản phá.
the cong viettel catphcm 12.JPG
Đây là trận mà hàng phòng ngự Thể Công Viettel rất nhàn.
the cong viettel catphcm 4.JPG
Phút 20, trên chấm 11m, Pedro Henrique dứt điểm cực khó đưa bóng găm vào góc thấp khiến thủ thành Patrik Lê Giang dù đổ người đúng hướng cũng không thể cản phá.
the cong viettel catphcm 1.jpg
Phút 82, sau khi vào sân, Damian Vũ dễ dàng ghi bàn nhân đôi cách biệt. 
the cong viettel catphcm 8.jpg
Màn ra mắt ấn tượng của cầu thủ người Ba Lan gốc Việt mới gia nhập Thể Công Viettel.
the cong viettel catphcm 5.JPG
Thể Công Viettel giành chiến thắng 3-0, qua đó có 4 điểm sau 2 trận tại V-League.