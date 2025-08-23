Quả bóng vàng Tiến Linh 'mất hình'
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gần như không tính huống chạm bóng nào trong trận CA TP.HCM thua Thể Công Viettel 0-3 ttối 22/8, tại vòng 2 V-League 2025/26.
Damian Vũ Thanh An ghi bàn khi được đưa vào sân trong hiệp 2, Thể Công Viettel đánh bại CA TP.HCM với tỷ số 3-0 ở trận đấu sớm nhất vòng 2 LPBank V-League, tối 22/8.
