HLV Harry Kewell cảm nhận rất rõ sự khốc liệt của LPBank V-League dù mới chỉ dẫn dắt Hà Nội FC trong 3 trận đấu chính thức, khi thắng 1 (Becamex TP.HCM), thua 2 (Ninh Bình và Hà Tĩnh).

Dù vậy, Hà Nội FC cũng cho thấy những thay đổi tích cực cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Đội bóng Thủ đô vẫn còn nguyên cơ hội đua tranh vô địch mùa này, với điều kiện họ phải chắt chiu từng điểm số để cải thiện thứ hạng.

HLV Harry Kewell mới có một chiến thắng cùng Hà Nội FC sau 3 trận. Ảnh: S.N

Ở vòng 10, Hai Long cùng các đồng đội tiếp đón PVF-CAND tại Hàng Đẫy. Đây là đối thủ được đánh giá không quá mạnh, và mục tiêu của Hà Nội FC không gì khác ngoài 3 điểm.

Nhưng ngay cả có lợi thế sân nhà và sở hữu lực lượng mạnh hơn đối thủ, Hà Nội FC phải thể hiện hết sức mới giành được chiến thắng.

Ở trận gần nhất gặp Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Harry Kewell kiểm soát bóng đến 64,5%, tung đến 13 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 bàn thắng, và phải chấp nhận thất bại 1-2.

Trước đối thủ PVF-CAND đang nhận nhiều bàn thua nhất tại V-League (16 bàn), nếu hàng công của Hà Nội FC không ghi được nhiều bàn thắng, họ phải xem lại chính mình.

Ở trận còn lại trong ngày 4/11, HAGL sau 1 trận thắng, 1 hòa đang rất tự tin tới làm khách trên sân của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chứng kiến Hà Nội FC vừa thua tại đây chỉ vài ngày trước, thầy trò HLV Lê Quang Trãi hiểu rằng họ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.