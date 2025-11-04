Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong phần lớn thời gian, khi cả hai đội đều chọn lối chơi thận trọng. Hà Tĩnh kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của đội khách.
Phút 11, khung thành Hà Tĩnh chao đảo sau pha treo bóng nguy hiểm khiến thủ môn Thanh Tùng phải vất vả cản phá.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tăng tốc, tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Trung Kiên.
Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, VAR vào cuộc ở phút 88 và xác định cầu thủ HAGL phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, ngoại binh Charles dứt điểm lạnh lùng, mang về 3 điểm quý giá giúp Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Ghi bàn:
Hà Tĩnh: Atshimene (88' pen)
Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs HAGL
Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Văn Hạnh (3), Helerson (12), Trọng Hoàng (8), Tấn Tài (39), Sỹ Hoàng (79), Viktor Lê (14), Onoja (5), Trung Nguyên (24), Atshimene (90).
HAGL: Trung Kiên (25); Quang Kiệt (5), Thanh Sơn (6), Thanh Nhân (7), Marcel (10), Minh Tâm (12), Vĩnh Nguyên (23), Jairo Filho (33), Phước Bảo (38), Du Học (66), Ryan Ha (77).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Hà Tĩnh trước HAGL.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
Atshimene mở tỷ số cho Hà Tĩnh
Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải quyết định cho Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, tình huống hậu vệ HAGL phạm lỗi với Atshimene trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, đích thân Atshimene đánh lừa thủ môn Trung Kiên mở tỷ số trận đấu.
81'
Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Hà Tĩnh đang ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.
76'
Đội bóng phố Núi chơi phòng ngự kín kẽ, nhưng lại thiếu sắc sảo trong khâu tấn công. Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh cũng không khá hơn.
69'
Thủ môn Trung Kiên cản phá chính xác cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ chủ nhà Hà Tĩnh.
62'
Vẫn đang làm một thế trận tẻ nhạt trên sân Hà Tĩnh chiều tối 4/11.
55'
Những phút đầu hiệp hai chưa có sự chuyển biến nào đáng kể về lối chơi của cả hai đội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
42'
Trận đấu thiếu những pha bóng hay, những cơ hội nhưng vẫn có sự quyết liệt nhất định.
33'
Trận đấu vẫn trôi đi với những diễn biến chặt chẽ, không có nhiều cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.
23'
HAGL đáp trả với ba pha dứt điểm chỉ trong vòng một phút, tuy nhiên tất cả đều bị hàng thủ Hà Tĩnh ngăn chặn và không đi trúng đích.
18'
Tình huống kết thúc đầu tiên thuộc về Hà Tĩnh, với cú sút của Atshimene từ ngoài vòng cấm không làm khó Trần Trung Kiên - Thủ môn ĐT Việt Nam.
16'
Cầu thủ hai đội vẫn đang thi đấu kín kẽ, chưa có được cơ hội nào được tạo ra về phía khung thành của nhau.
10'
Thủ môn Thanh Tùng của Hà Tĩnh cần tới ba nhịp với ôm được trái bóng sau tình huống cầu thủ HAGL treo vào vòng cấm.
6'
Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhất định, dù đôi bên đều thể hiện quyết tâm giành điểm trước trận.
18h01
Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Hà Tĩnh vừa có chiến thắng quý giá 2-1 trước CLB Hà Nội, chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ hòa và thua. Ba điểm này không chỉ giúp đội bóng núi Hồng giải tỏa áp lực mà còn nâng tinh thần toàn đội lên cao trước vòng đấu thứ 10.
HLV Nguyễn Công Mạnh khẳng định đây là “liều thuốc tinh thần” quan trọng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ đã đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Với 12 điểm, Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 6 và tràn đầy tự tin tiếp đón HAGL trên sân nhà.
Phía đối diện, HAGL đang dần lấy lại phong độ. Sau chiến thắng trước Thể Công Viettel và trận hòa quả cảm 2-2 với Nam Định, thầy trò HLV Lê Quang Trãi cho thấy dấu hiệu khởi sắc.
Dù vẫn đứng cuối bảng với 7 điểm, tinh thần chiến đấu của HAGL được cải thiện rõ rệt, và mục tiêu khả thi nhất trong chuyến làm khách này là giành ít nhất một điểm.
Thông tin lực lượng
Hà Tĩnh: Không có sự phục vụ của đội trưởng Trọng Hoàng do vừa chấn thương tai.
HAGL: Có trong tay đội hình tốt nhất cho trận tới.