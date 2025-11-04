Trực tiếp bóng đá Hà Nội vs PVF-CAND: Cựu vương tìm lại nụ cười Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs PVF-CAND, thuộc khuôn khổ vòng 10 LPBank V-League 2025/26, sân Hàng Đẫy, 19h15 hôm nay (4/11).

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong phần lớn thời gian, khi cả hai đội đều chọn lối chơi thận trọng. Hà Tĩnh kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của đội khách.

Phút 11, khung thành Hà Tĩnh chao đảo sau pha treo bóng nguy hiểm khiến thủ môn Thanh Tùng phải vất vả cản phá.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Tĩnh với 3 điểm trước HAGL - Ảnh: Xuân Thủy

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tăng tốc, tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Trung Kiên.

Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, VAR vào cuộc ở phút 88 và xác định cầu thủ HAGL phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, ngoại binh Charles dứt điểm lạnh lùng, mang về 3 điểm quý giá giúp Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Ghi bàn:

Hà Tĩnh: Atshimene (88' pen)

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs HAGL

Hà Tĩnh: Thanh Tùng (1), Viết Triều (30), Văn Hạnh (3), Helerson (12), Trọng Hoàng (8), Tấn Tài (39), Sỹ Hoàng (79), Viktor Lê (14), Onoja (5), Trung Nguyên (24), Atshimene (90).

HAGL: Trung Kiên (25); Quang Kiệt (5), Thanh Sơn (6), Thanh Nhân (7), Marcel (10), Minh Tâm (12), Vĩnh Nguyên (23), Jairo Filho (33), Phước Bảo (38), Du Học (66), Ryan Ha (77).