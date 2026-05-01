14h30 chiều 1/5, U17 nữ Việt Nam đá trận ra quân bảng A tại giải U17 nữ châu Á 2026 với đối thủ U17 nữ Thái Lan. Hai đội chơi đôi công hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Phút 24, U17 nữ Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành Việt Nam khoảng 35m, Kawinthida tung cú cứa lòng đưa bóng bật xà cầu môn Cẩm My.

U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan hòa 2-2 ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Ba phút sau, U17 nữ Thái Lan tổ chức pha tấn công nhanh khiến hậu vệ Việt Nam không theo kịp. Miricah tung cú sút vào góc cao, mở tỷ số của trận đấu. Phút 34, Thu Phương thực hiện pha đá phạt ngay vạch 16m50 của Thái Lan, đưa bóng đi vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Phút 37, từ pha tấn công biên trái, Kurisara Limpawanich căng ngang, Thidawan Wangchin đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Sau rất nhiều nỗ lực, U17 nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+1. Xuất phát từ đường chuyền ở cánh trái, Thanh Lâm cứa lòng rất đẹp mắt đánh bại thủ môn Thái Lan. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

U17 nữ Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối trận. Ảnh: FAT

Tại VCK U17 nữ châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam nằm chung bảng đấu khó với Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Theo điều lệ, ở giải đấu năm nay, 12 đội tuyển chia thành 3 bảng, cạnh tranh lấy 8 vé vào tứ kết. Hai suất còn lại là hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Bốn đội vào bán kết sẽ có suất dự World Cup U17 nữ 2026.