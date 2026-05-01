Mặc dù không nằm trong lịch trình chính thức của AFC, Ban tổ chức nước chủ nhà vẫn tổ chức đón tiếp U17 Việt Nam chu đáo, đồng thời bố trí nơi lưu trú tại khách sạn Movenpick Jeddah, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Đáng chú ý, nơi đây từng là địa điểm đóng quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, giải đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành hạng Ba sau trận thắng U23 Hàn Quốc.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, U17 Việt Nam dùng bữa trưa với chế độ dinh dưỡng được đảm bảo, trước khi các cầu thủ trở về phòng nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng sau hành trình dài. Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, các cầu thủ tập gym và thực hiện các bài hồi phục tại hồ bơi khách sạn.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải châu Á. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland đặc biệt ưu tiên các giải pháp giúp đội tuyển nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt và tập luyện tại Jeddah, qua đó tạo nền tảng thể trạng và tâm lý tốt nhất trước khi bước vào các buổi rèn chiến thuật trên sân tập sắp tới, hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U17 châu Á 2026 còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. Theo thể thức, 8 đội giành quyền vào tứ kết cùng với chủ nhà có suất dự World Cup U17.