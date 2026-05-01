Trận đấu giữa Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 4, từ quả đá phạt chuẩn xác của Hoàng Hên, Anh Tiệp bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội.

Bị dẫn bàn sớm, Đà Nẵng chủ động chơi thấp và chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này phát huy hiệu quả ở phút 20 khi hàng thủ Hà Nội mắc sai lầm, tạo điều kiện để Milan Makaric đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Hà Nội FC kịp tái lập thế dẫn bàn. Phút 43, Xuân Mạnh tận dụng đường tạt chính xác của Công Nhật để đánh đầu ghi bàn, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn. Phút 54, Đà Nẵng có cơ hội vàng nhưng Đình Duy lại bỏ lỡ trong tình huống đối mặt thủ môn. Bước ngoặt đến ở phút 70 khi Đức Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR vào cuộc, khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Dù hơn người, Hà Nội không thể gia tăng cách biệt. Hoàng Hên bỏ lỡ cơ hội ở phút 83. Đến phút 90+6, Vũ Tiến Long cũng bị truất quyền thi đấu, khiến hai đội trở lại thế cân bằng quân số.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu giàu cảm xúc và nhiều tình huống gây tranh cãi.