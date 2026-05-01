Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước CA TPHCM tại vòng 21 V-League 2025/26 trong một trận đấu mà sự khác biệt chỉ được tạo ra sau giờ nghỉ. Sau hiệp một diễn ra giằng co và thiếu điểm nhấn, đội chủ nhà đã tăng tốc mạnh mẽ để định đoạt cục diện.

Văn Vĩ ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số cho Nam Định - Ảnh: T.L

Trong 45 phút đầu tiên, hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân, khiến cơ hội nguy hiểm trở nên khan hiếm. Nam Định từng một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong khi đó, CA TPHCM cũng không thể tạo ra đột biến trước hàng thủ chơi kỷ luật của đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế trận thay đổi rõ rệt. Phút 52, Tuấn Anh xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi kiến tạo để Brenner dứt điểm chính xác, mở tỷ số. Bàn thắng này giúp Nam Định chơi hưng phấn hơn, liên tục gây sức ép.

Nam Định có 3 điểm ở vòng 21 - Ảnh: T.L

Phía CA TPHCM nỗ lực dâng cao đội hình, tung Tiến Linh vào sân nhằm cải thiện hàng công. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các pha phối hợp khiến họ không thể tìm được bàn gỡ.

Đến phút 81, sai lầm nơi hàng thủ đội khách đã phải trả giá. Văn Vĩ tận dụng cơ hội, tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 2-0 cho Nam Định.

Kết quả này giúp đội chủ nhà cải thiện thứ hạng và lấy lại sự tự tin, trong khi CA TPHCM vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.