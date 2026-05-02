Nhiều thách thức

Tới đây, chỉ trong khoảng vài tháng tuyển Việt Nam phải căng mình ở nhiều mặt trận: ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup và Asian Cup. Xen giữa đó là lịch thi đấu cấp CLB mà phần lớn tuyển thủ đều là trụ cột, điều này tạo ra áp lực không nhỏ đối với HLV Kim Sang Sik cùng các học trò.

Không chỉ có vậy, việc đồng bộ hóa lịch thi đấu với hệ thống của AFC và FIFA, các giải đấu quốc nội như V-League và Cúp Quốc gia buộc phải dồn toa để về đích đúng hạn. Điều này vô hình trung tạo ra một guồng quay liên tục, khiến các cầu thủ gần như không có nhiều thời gian hồi phục.

Phía trước tuyển Việt Nam là lịch thi đấu dày đặc

Thực tế, việc “quá tải” không chỉ nằm ở thể lực, mà còn là áp lực tinh thần. Thi đấu đồng nghĩa với việc mỗi trận đều mang tính chất quan trọng, điều đó khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Và âu lo quá tải

Nếu HLV Kim Sang Sik “căng 1” thì các cầu thủ “căng 10” khi là những người chịu tác động trực tiếp và rõ rệt nhất, trường hợp của Quang Hải là ví dụ.

Trong vòng gần 1 năm qua Quang Hải đã thi đấu gần 50 trận ở cả cấp CLB lẫn tuyển Việt Nam. Con số này thực tế chưa phải cao nhất so với quãng thời gian 2018-2019, nhưng rất rõ ràng là tương đối nhiều dành cho 1 cầu thủ Việt Nam.

Điều này đặt ra cho HLV Kim Sang Sik rất nhiều thách thức

Với một cầu thủ thường xuyên phải di chuyển, thi đấu với cường độ cao và ít có thời gian nghỉ ngơi như Quang Hải đến lúc này chưa gặp vấn đề về phong độ hay chấn thương đã là điều rất đáng mừng. Nhưng, tương lai thì rất khó nói.

Không riêng Quang Hải, nhiều tuyển thủ khác ở CLB CAHN cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Việc phải tham dự quá nhiều giải đấu khiến các cầu thủ dễ rơi vào trạng thái quá tải cả về thể chất lẫn tâm lý, nguy cơ chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đây chính là bài toán khó cho ông Kim Sang Sik bởi cần cân bằng giữa việc duy trì bộ khung ổn định và xoay tua lực lượng để giảm tải cho các trụ cột. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ chiến lược gia người Hàn Quốc không được phép thử nghiệm quá nhiều, bởi mỗi giải đấu đều phải nhận mục tiêu cao nhất về thành tích.

Dẫu vậy, với việc có trong tay 1 lực lượng đủ dày, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự vẫn đủ sức để xoay sở cho những giải đấu phía trước, nhưng vào lúc này thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn phải mong tới khi hoàn thành nhiệm vụ ở Asian Cup, sẽ không phải đón bất cứ tin bất lợi nào về lực lượng.