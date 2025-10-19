Sau 5 trận, HAGL là một trong hai đội tại LPBanK V-League (cùng Thanh Hóa) vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Với vỏn vẹn 3 điểm, đội bóng phố Núi đang đứng ở vị trí áp chót BXH.

Thực tế, đã có thời điểm HAGL tới rất gần một chiến thắng, nhưng họ bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Đó là cuộc tiếp đón SLNA ở vòng trước, khi trận đấu chuẩn bị khép lại, HAGL được hưởng 11m nhưng ngoại binh lại sút bóng lên trời khiến đội nhà chỉ có 1 điểm (hòa 1-1).

HAGL vẫn chưa biết thắng ở V-League năm nay.

Sau khi các trụ cột Minh Vương, Ngọc Quang... ra đi, HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Họ là một trong những đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất tại V-League (1 bàn sau 5 trận).

Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi dường như chỉ biết bấu víu vào hàng phòng ngự, nơi mà họ có thủ thành Trung Kiên chơi ngày một hay. Tuy nhiên, để trụ hạng thành công, rõ ràng đội bóng phố Núi không thể lấy thủ bù công, mà cần phải có những chiến thắng để cải thiện vị trí và đẩy cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

Ở vòng này, HAGL có chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng - đội đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH. Một trận đấu được đánh giá là khó với đội khách, nhưng nếu chơi hết sức, họ vẫn có thể làm được "điều gì đó", ít nhất là 1 điểm.

Hai trận còn lại trong ngày 19/10 là cuộc đọ sức giữa PVF-CAND vs Thanh Hóa và CA TP.HCM vs Hà Tĩnh. Cả hai đội chủ nhà đều được dự đoán có chiến thắng trước các đối thủ không mạnh.