Cuộc chạm trán trên sân Lạch Tray diễn ra sôi động ngay từ đầu khi Thanh Hóa nhập cuộc quyết tâm bất chấp những áp lực ngoài chuyên môn.

Phút 5, Rimario thử tài Đình Triệu nhưng không thành công. Ít phút sau, Nguyễn Văn Tùng cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Thanh Hóa và Hải Phòng tạo ra màn rượt đuổi siêu kịch tính - Ảnh: VPF

Hải Phòng dần lấy lại thế trận, tổ chức nhiều pha tấn công biên nguy hiểm, song hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Hiệp hai chứng kiến cơn mưa bàn thắng. Phút 54, Tagueu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Văn Tùng lập tức gỡ hòa 1-1 chỉ sau 5 phút.

Hải Phòng tăng tốc mạnh mẽ khi Tagueu hoàn tất cú đúp và Luiz Antonio nâng tỷ số lên 3-1.

Thanh Hóa không buông xuôi. Văn Tùng đánh đầu rút ngắn cách biệt phút 73 trước khi Rimario tỏa sáng ở phút 82, ấn định tỷ số 3-3. Một điểm quý giá cho đội khách sau màn rượt đuổi nghẹt thở.