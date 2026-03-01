Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động, liên tục tổ chức tấn công biên tốc độ và tạo sức ép lớn về phía khung thành đối thủ cùng thành phố.
Trong khi đó, Hà Nội FC lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Phút cuối hiệp một, từ tình huống phạt góc, bóng bật ra tuyến hai và Hữu Thắng tung cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.
Sang hiệp hai, Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Viettel thi đấu kín kẽ, còn thủ môn Văn Việt giữ phong độ ổn định.
Phút 79, Passira nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách càng rơi vào thế khó. Thể Công Viettel bảo toàn lợi thế đến hết trận, giành trọn 3 điểm quan trọng.
Ghi bàn:
Thể Công: Hữu Thắng (40')
Thẻ đỏ: Daniel Floro Da Silva (Hà Nội, 78')
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Hà Nội
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Paulo Martins (14), Kyle Colonna (2), Tuấn Tài (12), Hoàng Minh (17), Văn Khang (11), Hữu Thắng (8), Lucao, Nhật Nam (16), Pedro Henrique (10).
Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Adriel Tadeu (35), Công Nhật (22), Hai Long (14), Tuấn Hải (9), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), David Fisher (77).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 1-0 dành cho Thể Công Viettel trước Hà Nội FC.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Dù phải thi đấu thiếu người nhưng các cầu thủ Hà Nội FC vẫn duy trì thế trận ép sân trước Thể Công Viettel. Chỉ có điều, Hai Long hay các ngoại binh của đội khách đều không thành công.
78'
Hà Nội FC thiệt quân
Daniel Floro Da Silva vì sốt ruột đội nhà thua trận nên đã kéo Hoàng Minh của Thể Công Viettel ra khỏi sân khi cầu thủ này đang bị đau nằm ở gần đường biên dọc. Trọng tài người Thái Lan lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo của Hà Nội FC.
70'
Vào sân được ít phút, Văn Quyết có pha lốp bóng vào vòng cấm để Ferreira Da Silva Adriel Tadeu đánh đầu đưa bóng đập cột dọc khung thành Thể Công. Thủ môn Văn Việt sau đó nhoài người về móc bóng ra ngày trên vạch vôi, nếu không đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.
62'
Hàng thủ của Thể Công Viettel vẫn đang thi đấu kỷ luật, hóa giải mọi cơ hội mà các chân sút bên phía Hà Nội tạo ra về phía khung thành của Văn Việt.
51'
Bị dẫn bàn, đội cựu vô địch V-League tiếp tục duy trì sức tấn công về phía khung thành của Thể Công Viettel.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thể Công Viettel.
43'
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Kewell nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số trước khi ra nghỉ giải lao.
40'
Hữu Thắng ghi tuyệt phẩm mở tỷ số
Nhận đường chuyền của Văn Khang từ cánh trái, Hữu Thắng dứt điểm đẹp mắt đưa bóng về góc cao khiến thủ môn Văn Chuẩn không thể cản phá.
26'
Đội trưởng U23 Việt Nam bỏ lỡ khó tin
Pedro bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang như dọn cỗ cho Khuất Văn Khang. Đáng tiếc cho Thể Công Viettel khi pha băng vào với tốc độ cao khiến thủ quân U23 Việt Nam đỡ ngực dứt điểm đi bóng đi vọt xà ngang.
22'
Khuất Văn Khang bứt tốc bên cánh trái, anh quyết định thực hiện pha "xâu kim" đàn anh Xuân Mạnh nhưng bất thành.
11'
Sau quãng thời gian đầu lép vế, Hà Nội FC dần quân bình thế trận và có những pha đáp trả về phía khung thành của Văn Việt.
5'
Sau pha dứt điểm của Lucao bên phía Thể Công Viettel buộc thủ môn Quan Văn Chuẩn phải cản phá chịu phạt góc. "Chủ nhà" có thêm ba quả phạt góc liên tiếp khiến khung thành của Hà Nội FC chịu nhiều sóng gió, Văn Chuẩn lại cản cứu thua xuất sắc cho "đội khách" từ cú đánh đầu của Kyle Colonna.
19h15
Trọng tài chính là người Thái Lan - Songkran Bunmeekiart thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Công Viettel vs Hà Nội
Nhận định trước trận
Thể Công Viettel đã nhanh chóng chứng minh thất bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An chỉ là cú sảy chân. Ở vòng 13 V.League 2025/26, thầy trò HLV Velizar Popov đánh bại đương kim vô địch Nam Định 1-0 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả.
Bên cạnh bàn thắng quyết định của Nhật Nam, đội bóng áo lính còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh.
Không chỉ sắc bén trong tấn công, Viettel còn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Nguyễn Xuân Son gần như “tắt điện”. Ngay cả khi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, tiền đạo này cũng không thắng được thủ môn trẻ Văn Việt.
Ba điểm quan trọng giúp Viettel thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN xuống còn 7 điểm, nuôi hy vọng bứt tốc ở giai đoạn tới.
Thông tin lực lượng
Bất lợi với Thể Công Viettel chính là sự vắng mặt của Văn Tú và Nata do án treo giò. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng để ngỏ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội cũng không thể có sự phục vụ của Đỗ Hùng Dũng vì án treo giò. Cũng liên quan đến lực lượng, đội bóng thủ đô vừa nói lời chia tay với trung vệ Lê Văn Hà, sau khi để cầu thủ này tới Bắc Ninh theo diện cho mượn.