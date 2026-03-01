Thể Công Viettel nhập cuộc chủ động, liên tục tổ chức tấn công biên tốc độ và tạo sức ép lớn về phía khung thành đối thủ cùng thành phố.

Trong khi đó, Hà Nội FC lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Phút cuối hiệp một, từ tình huống phạt góc, bóng bật ra tuyến hai và Hữu Thắng tung cú sút quyết đoán ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel thắng tối thiểu Hà Nội FC - Ảnh: SN

Sang hiệp hai, Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Viettel thi đấu kín kẽ, còn thủ môn Văn Việt giữ phong độ ổn định.

Phút 79, Passira nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến đội khách càng rơi vào thế khó. Thể Công Viettel bảo toàn lợi thế đến hết trận, giành trọn 3 điểm quan trọng.

Ghi bàn:

Thể Công: Hữu Thắng (40')

Thẻ đỏ: Daniel Floro Da Silva (Hà Nội, 78')

Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Hà Nội

Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Paulo Martins (14), Kyle Colonna (2), Tuấn Tài (12), Hoàng Minh (17), Văn Khang (11), Hữu Thắng (8), Lucao, Nhật Nam (16), Pedro Henrique (10).

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Thành Chung (16), Duy Mạnh (2), Adriel Tadeu (35), Công Nhật (22), Hai Long (14), Tuấn Hải (9), Luiz Fernando (80), Hoàng Hên (11), David Fisher (77).