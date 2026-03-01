Kế hoạch của ông Kim Sang Sik

Trận tái đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 được dự báo không hề dễ dàng. Dù vậy, trong những tính toán ban đầu, HLV Kim Sang Sik vẫn muốn tiếp tục con đường đã chọn: trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là nhóm U23 Việt Nam, sau VCK U23 châu Á thành công rực rỡ.

Càng có lý do tin rằng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn tiếp tục trẻ hoá tuyển Việt Nam là bởi ở lần tập trung gần nhất, ông Kim Sang Sik từng gọi lên tới 8 cái tên dưới 23 tuổi như Đình Bắc, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh…

Nhiều cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam được quy hoạch cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dù CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết về đơn kháng án từ Malaysia, nhưng khả năng cao đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam bị xử thua, nhờ vậy ông Kim Sang Sik tự tin trẻ hoá ngay ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup.

Ngoài ra, sự xuất hiện của nhóm cầu thủ nhập tịch chất lượng cao cũng được kỳ vọng lớn sẽ là điểm tựa để các cầu thủ trẻ phát huy khả năng, nên trẻ việc hoá tuyển Việt Nam sớm càng thêm hợp lý.

'Vỡ' vì thực tế khắc nghiệt

Những toan tính của HLV Kim Sang Sik không sai, nhưng thực tế khắc nghiệt đang buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải thay đổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, bốn gương mặt được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong đợt tập trung tới là Đình Bắc, Lý Đức, Hiểu Minh và Thái Sơn đều không thể góp mặt vì những lý do khác nhau.

Chấn thương, thẻ phạt của Hiểu Minh, Thái Sơn, Lý Đức hay Đình Bắc khiến HLV Kim Sang Sik phải đổi kế hoạch

Đình Bắc và Lý Đức bị treo giò sau các án phạt tại VCK U23 châu Á, trong khi Hiểu Minh, Thái Sơn dính chấn thương nặng vì vậy những dự định xây dựng một tuyển Việt Nam pha trộn giữa trẻ hoá, nhập tịch chất lượng cao cùng các cựu binh giàu kinh nghiệm buộc phải thay đổi.

Khi nhóm U23 không thể cung cấp những lựa chọn tốt nhất, nhà cầm quân người Hàn Quốc bất đắc dĩ phải điều chỉnh bằng việc trao cơ hội, niềm tin đối với các cựu binh nhiều hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông giảm mức độ thử nghiệm, ít sự bất ngờ hơn dự định ban đầu.

Đương nhiên, ở đợt tập trung tới, khả năng HLV Kim Sang Sik vẫn trao cơ hội cho những cái tên thuộc biên chế U23 Việt Nam như thủ môn Trung Kiên, Nhật Minh, Thanh Nhàn… Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đổi mới như kỳ vọng từ người hâm mộ thì chưa, bởi ông thầy đến từ Hàn Quốc không thể lường được những yếu tố khách quan từ bên ngoài đường piste.