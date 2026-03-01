Cuộc so tài giữa Nam Định và Ninh Bình diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 8, Thanh Thịnh khiến sân Thiên Trường câm lặng với cú sút xa gần 30m đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách.
Hưng phấn sau bàn thắng sớm, Ninh Bình tiếp tục gây sức ép và nhân đôi cách biệt từ tình huống Hoàng Đức ngăn chặn pha phá bóng của Văn Vĩ trong vòng cấm.
Nam Định không chấp nhận buông xuôi. Cuối hiệp một, Ababa tận dụng cơ hội cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép. Phút 73, Xuân Son tì đè đánh đầu gỡ hòa sau quả tạt chuẩn xác của Văn Tới.
Đà hưng phấn giúp Nam Định lấn lướt hoàn toàn. Phút 81, Kevin Phạm Ba tung cú sút quyết đoán từ tuyến hai, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Màn ngược dòng cảm xúc giúp đội bóng thành Nam giữ trọn 3 điểm quan trọng.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Thanh Thịnh (8'), Hoàng Đức (32')
Nam Định: Chadrac Akolo (42'), Xuân Son (74'), Kevin Phạm Ba (82')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Ninh Bình
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Lucas Alves (4), Văn Vĩ (17), Văn Kiên (13), Văn Vũ (28), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Văn Đạt (19), Chadrac Akolo (77), Xuân Son.
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Ngọc Bảo (17), Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Hoàng Đức (28), Quang Nho (86), Đức Chiến (7), Văn Thuận (11), Tiến Anh (66), Geovane (94), Fred Friday (5).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng khó tin 3-2 của Nam Định trước Ninh Bình.
83'
Phạm Ba đưa Nam Định dẫn trước 3-2
Từ cú dứt điểm của Xuân Son đưa bóng chạm chân cầu thủ Ninh Bình, cơ hội đến với Kevil Phạm Ba và anh đá bồi tung lưới Văn Lâm lần thứ ba.
80'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Xuân Son, lần này tiền đạo gốc Brazil không thắng được cái chân của Văn Lâm.
74'
Xuân Son 'khai hỏa' tại V-League, Nam Định gỡ hòa 2-2
Sau rất nhiều chờ đợi, Xuân Son cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League. Đón đường treo bóng của Văn Tới vào vòng cấm Ninh Bình, tuyển thủ Việt Nam đánh đầu lái bóng về góc xa đánh bại hoàn toàn Đặng Văn Lâm.
71'
Đội bóng thành Nam vẫn đang miệt mài tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.
62'
Xuân Son xâm nhập vòng cấm Ninh Bình, nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp tạo cơ hội ngon ăn cho Caio Cesar. Quá đáng tiếc cho chủ nhà khi tiền vệ trung tâm của Nam Định chạm bóng không tốt.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía đội khách Ninh Bình. Ở trận đấu cùng giờ, Hải Phòng vẫn đang bị Thanh Hóa cần hòa không bàn thắng.
42'
Chadrac Akolo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nam Định sau tình huống anh ập vào đệm bóng cận thành dễ dàng, từ đường kiến tạo của Tô Văn Vũ.
37'
Ngay sau khi Xuân Son kết thúc đưa bóng trúng xà ngang, đến lượt Văn Vĩ dứt điểm từ ngoài vòng cấm đi sát sạt cột dọc khung thành khi Văn Lâm đã chôn chân đứng nhìn.
32'
Hoàng Đức ghi bàn may mắn
Sau pha tấn công của Ninh Bình, Văn Vĩ nỗ lực phá bóng trong vòng cấm nhưng Hoàng Đức kê chân đưa bóng bay vào khung thành Nam Định, bàn thắng thứ hai cho đội khách.
30'
Đội ĐKVĐ vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Đặng Văn Lâm. Xuân Son vừa có pha ngả người bắt vô-lê trong tư thế khó từ quả tạt bên cánh phải của Văn Vũ nhưng bóng đi không trúng đích.
Ngay sau đó đến lượt Chadrac Akolo thiếu may mắn khi dứt điểm bị thủ môn Văn Lâm cản phá rồi trái bóng dội xà ngang khung thành Ninh Bình.
20'
Nam Định suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ hai, Geovane xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm về góc gần nhưng Nguyên Mạnh cản phá kịp thời.
18'
Đội chủ sân Thiên Trường vẫn đang chủ động tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số nhưng sức ép của Nam Định là không quá đáng kể.
10'
Nhận đường chuyền của đồng đội, Xuân Son vượt qua hậu vệ Ninh Bình rồi dứt điểm trong thế bị theo sát nên không đánh bại được Văn Lâm.
8'
Thanh Thịnh ghi siêu phẩm
Nhận đường chuyền của Hoàng Đức, Thanh Thịnh dù không lấy đà vẫn tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách tầm 26m đưa bóng găm đúng góc cao khiến Nguyên Mạnh bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.
5
Lợi thế sân nhà, cùng khát khao chiến thắng trong ngày HLV Vũ Hồng Việt trở lại băng ghế huấn luyện giúp Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm.
18h00
Trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi cho trận derby Ninh Bình được bắt đầu.
17h55
Trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tụt trước trận đấu. Việc HLV Kim Sang Sik dự khán SVĐ Thiên Trường chiều 1/3 chắc chắn là động lực đáng kể đối với cầu thủ đôi bên.
Đội hình xuất phát Hải Phòng vs Thanh Hóa
Đội hình xuất phát Nam Định vs Ninh Bình
17h30
Cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng bảo vệ ngôi vương V.League và tiến xa ở Cúp C2 châu Á, Nam Định lại đang trải qua hành trình đầy thất vọng. Sau 13 vòng đấu, đội bóng thành Nam mới giành 12 điểm và rơi xuống nhóm cuối bảng.
Đáng nói, chiến thắng gần nhất của họ đã từ vòng 3 hồi cuối tháng 8. Kể từ đó, nhà đương kim vô địch trải qua chuỗi 10 trận không thắng, gồm 6 hòa và 4 thua, kém đội đầu bảng CAHN tới 20 điểm.
Biến động trên băng ghế huấn luyện càng khiến tình hình thêm rối ren khi HLV Mauro Jeronimo sớm chia tay đội bóng. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt được kỳ vọng sẽ giúp Nam Định ổn định tinh thần và tìm lại bản sắc.
Trong khi đó, Ninh Bình nổi lên như hiện tượng với lối chơi giàu năng lượng dưới thời HLV Gerard Albadalejo, trở thành thử thách không nhỏ cho đội bóng thành Nam.
Thông tin lực lượng
Nam Định: Văn Toàn chấn thương.
Ninh Bình: Có đầy đủ lực lượng.