Cuộc so tài giữa Nam Định và Ninh Bình diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 8, Thanh Thịnh khiến sân Thiên Trường câm lặng với cú sút xa gần 30m đẹp mắt, mở tỷ số cho đội khách.

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, Ninh Bình tiếp tục gây sức ép và nhân đôi cách biệt từ tình huống Hoàng Đức ngăn chặn pha phá bóng của Văn Vĩ trong vòng cấm.

Xuân Son đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League năm nay - Ảnh: V.A

Nam Định không chấp nhận buông xuôi. Cuối hiệp một, Ababa tận dụng cơ hội cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục dồn ép. Phút 73, Xuân Son tì đè đánh đầu gỡ hòa sau quả tạt chuẩn xác của Văn Tới.

Đà hưng phấn giúp Nam Định lấn lướt hoàn toàn. Phút 81, Kevin Phạm Ba tung cú sút quyết đoán từ tuyến hai, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Màn ngược dòng cảm xúc giúp đội bóng thành Nam giữ trọn 3 điểm quan trọng.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Thanh Thịnh (8'), Hoàng Đức (32')

Nam Định: Chadrac Akolo (42'), Xuân Son (74'), Kevin Phạm Ba (82')

Đội hình xuất phát Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Lucas Alves (4), Văn Vĩ (17), Văn Kiên (13), Văn Vũ (28), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Văn Đạt (19), Chadrac Akolo (77), Xuân Son.

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Ngọc Bảo (17), Marcelino (3), Thanh Thịnh (6), Hoàng Đức (28), Quang Nho (86), Đức Chiến (7), Văn Thuận (11), Tiến Anh (66), Geovane (94), Fred Friday (5).