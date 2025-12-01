Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

30/11
16:00

U17 Bắc Mariana 0-2 U17 Macau (TQ)

FPT Play

30/11
19:00

U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia

FPT Play

30/11
19:00

U17 Hong Kong (TQ) 1-1 U17 Singapore

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13

30/11
19:00

 Crystal Palace 1-2 Manchester Utd

K+ SPORT 1

30/11
21:05

 West Ham 0-2 Liverpool

K+ SPORT 1

 Aston Villa 1-0 Wolverhampton

K+ACTION

 Nottingham Forest 0-2 Brighton

K+ SPORT 2

30/11
23:30

 Chelsea 1-1 Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

30/11
20:00

 Real Sociedad 2-3 Villarreal

SCTV 15

30/11
22:15

 Sevilla 0-2 Real Betis

SCTV 22

01/12
00:30

 Celta Vigo 0-1 Espanyol

SCTV 15

01/12
03:00

 Girona 1-1 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

30/11
18:30

 Lecce 2-1 Torino

ON FOOTBALL

30/11
21:00

 Pisa 0-2 Inter Milan

ON FOOTBALL

01/12
00:00

 Atalanta 2-0 Fiorentina

ON SPORTS +

01/12
02:45

 Roma 0-1 Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

30/11
21:30

 Hamburg SV 2-1 Stuttgart

TV 360

30/11
23:30

 Frankfurt 1-1 Wolfsburg

TV 360

01/12
01:30

 Freiburg 4-0 Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14

30/11
21:00

 Strasbourg 1-2 Brestois

ON SPORTS NEWS

30/11
23:15

 Angers 1-2 Lens

 Le Havre 0-1 Lille

ON SPORTS

 Lorient 3-1 Nice

ON SPORTS +

01/12
02:45

 Lyon 3-0 Nantes

ON FOOTBALL