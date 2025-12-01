|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
30/11
|
U17 Bắc Mariana 0-2 U17 Macau (TQ)
|
FPT Play
|
30/11
|
U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia
|
FPT Play
|
30/11
|
U17 Hong Kong (TQ) 1-1 U17 Singapore
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
30/11
|
Crystal Palace 1-2 Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
30/11
|
West Ham 0-2 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
Aston Villa 1-0 Wolverhampton
|
K+ACTION
|
Nottingham Forest 0-2 Brighton
|
K+ SPORT 2
|
30/11
|
Chelsea 1-1 Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
30/11
|
Real Sociedad 2-3 Villarreal
|
SCTV 15
|
30/11
|
Sevilla 0-2 Real Betis
|
SCTV 22
|
01/12
|
Celta Vigo 0-1 Espanyol
|
SCTV 15
|
01/12
|
Girona 1-1 Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
30/11
|
Lecce 2-1 Torino
|
ON FOOTBALL
|
30/11
|
Pisa 0-2 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
01/12
|
Atalanta 2-0 Fiorentina
|
ON SPORTS +
|
01/12
|
Roma 0-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
|
30/11
|
Hamburg SV 2-1 Stuttgart
|
TV 360
|
30/11
|
Frankfurt 1-1 Wolfsburg
|
TV 360
|
01/12
|
Freiburg 4-0 Mainz
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14
|
30/11
|
Strasbourg 1-2 Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
|
Angers 1-2 Lens
|
Le Havre 0-1 Lille
|
ON SPORTS
|
Lorient 3-1 Nice
|
ON SPORTS +
|
01/12
|
Lyon 3-0 Nantes
|
ON FOOTBALL
