Do mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Songkhla, ban tổ chức SEA Games 33 buộc phải chuyển 10 môn thi đấu, trong đó có bảng B bóng đá nam, lên Bangkok để đảm bảo chất lượng sân bãi và an toàn cho các đội. Theo lịch cũ, U22 Việt Nam gặp U22 Lào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12 tại sân Tinsulanon.

Tuy nhiên, với lịch mới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu tại sân Rajamangala - địa điểm tổ chức cả bán kết (15/12) và chung kết (18/12).

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 mới nhất

Lượt trận mở màn được dời lên sớm hơn một ngày, diễn ra lúc 16h ngày 3/12 gặp U22 Lào. Trận gặp U22 Malaysia giữ nguyên ngày nhưng đổi giờ sang 16h ngày 11/12.

Môn bóng đá nam cũng có biến động khi U22 Campuchia rút lui, khiến bảng A chỉ còn Thái Lan và Timor-Leste. BTC dự kiến chuyển U22 Singapore từ bảng C sang để cân bằng số đội.

U22 Việt Nam đang tập luyện tại Bà Rịa và sẽ sang Bangkok vào ngày 1/12. Bộ phận tiền trạm của VFF đã lên đường sớm để kiểm tra điều kiện tổ chức, đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển.