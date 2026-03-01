Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Vòng 14 LPBank V.League 1 - 2025/26

28/02

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360+9

28/02

18:00

SHB Đà Nẵng 3-0 PVF-CAND

FPT Play, TV 360+11

28/02

19:15

Công An Hà Nội 3-1 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

28/02

19:30

Bournemouth 1-1 Sunderland

FPT Play

28/02

22:00

Burnley 3-4 Brentford

FPT Play

Liverpool 5-2 West Ham

FPT Play

Newcastle 2-3 Everton

FPT Play

01/03

00:30

Leeds 0-1 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

28/02

20:00

Rayo Vallecano 1-1 Ath.Bilbao

SCTV 15

28/02

22:15

Barcelona 4-1 Villarreal

SCTV 15

01/03

00:30

Mallorca 0-1  Sociedad

SCTV 22

01/03

03:00

Oviedo 0-1 Atletico Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

28/02

21:00

Como 3-1 Lecce

ON FOOTBALL

01/03

00:00

Verona 1-2 Napoli

ON FOOTBALL

01/03

02:45

Inter Milan 2-0 Genoa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

28/02

21:30

Hoffenheim 0-1 St. Pauli

TV 360

Leverkusen 1-1 Mainz

TV 360

M’gladbach 0-1 Union Berlin

TV 360

Werder Bremen 2-0 Heidenheim

TV 360

01/03

00:30

Dortmund 2-3 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

28/02

23:00

Rennes 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

01/03

01:00

Monaco 2-0 Angers

ON SPORTS NEWS

01/03

03:05

Le Havre 0-1 PSG

ON SPORTS NEWS

VĐQG Ả Rập Xê Út - SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 – VÒNG 24

01/03

02:00

Al Feiha 1-3 Al Nassr