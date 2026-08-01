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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 - BẢNG A
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31/07
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Timor Leste 0-3 Indonesia
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VTV6, FPT Play
|31/07
20:00
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Việt Nam 0-0 Singapore
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CLB HÈ 2026
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31/07
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Juventus - Nice
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01/08
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Birmingham - Barcelona
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Sporting Lisbon - Nottingham
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SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT
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01/08
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Club Brugge - Union Saint Gilloise
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VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16
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01/08
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Valerenga - Ham Kam
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01/08
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Bodo Glimt - Lillestrom
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2
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01/08
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Rodina Moscow - Rostov FK
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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Dundee United - Rangers
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VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1
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01/08
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LASK Linz - Grazer AK
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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01/08
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New York City FC - Toronto FC
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