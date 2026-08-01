Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BẢNG A

31/07
17:00

Timor Leste 0-3 Indonesia

VTV6, FPT Play
31/07
20:00

Việt Nam 0-0 Singapore

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CLB HÈ 2026

31/07
23:00

Juventus - Nice

01/08
01:45

Birmingham - Barcelona

Sporting Lisbon - Nottingham

SIÊU CÚP BỈ 2025/26 – CHUNG KẾT

01/08
01:30

Club Brugge - Union Saint Gilloise

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 16

01/08
00:00

Valerenga - Ham Kam

01/08
02:00

Bodo Glimt - Lillestrom

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 2

01/08
00:00

Rodina Moscow - Rostov FK

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 1

01/08
02:00

Dundee United - Rangers

VĐQG ÁO 2026/27 – VÒNG 1

01/08
00:30

LASK Linz - Grazer AK

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

01/08
06:30

New York City FC - Toronto FC