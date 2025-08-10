Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025

09/08

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-3 Công An Hà Nội

FPT Play

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

09/08

16:30

Campuchia 0-7 Thái Lan

FPT Play

09/08

19:30

Indonesia 0-7 Việt Nam 

FPT Play, VTV5

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

09/08

18:45

MU 1-1 Fiorentina (pen 5-4)

09/08

21:00

Everton - AS Roma

Leeds - AC Milan

West Ham - Lille

09/08

22:00

Newcastle - Atletico Madrid

09/08

23:00

Arsenal - Athletic Bilbao

10/08

00:00

Marseille - Aston Villa

10/08

02:00

Palermo - Man City

