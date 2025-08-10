VietNamNet cung cấp lịch thi đấu bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 2 Giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á - SEA V.League 2025 đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025
09/08
18:00
Thép Xanh Nam Định 2-3 Công An Hà Nội
FPT Play
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
09/08
16:30
Campuchia 0-7 Thái Lan
FPT Play
09/08
19:30
Indonesia 0-7 Việt Nam
FPT Play, VTV5
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
09/08
18:45
MU 1-1 Fiorentina (pen 5-4)
09/08
21:00
Everton - AS Roma
Leeds - AC Milan
West Ham - Lille
09/08
22:00
Newcastle - Atletico Madrid
09/08
23:00
Arsenal - Athletic Bilbao
10/08
00:00
Marseille - Aston Villa
10/08
02:00
Palermo - Man City
