Tiền vệ Luka Modric dự kiến tham dự các trận giao hữu gặp Leeds và Chelsea, với sứ mệnh giúp AC Milan hồi sinh.
Vừa giải quyết tranh cãi với Ter Stegen, Barca đối mặt vấn đề mới khi có tin đồn Fermin Lopez và Gavi mắng nhau vì bạn gái.
Tin tức về chuyển nhượng 9/8: MU lên kế hoạch mua Nico Paz, Real Madrid muốn ký Vitinha, Tottenham liên hệ Ferran Torres.
Thất bại trước MU trong cuộc đua ký Benjamin Sesko, trong khi Alexander Isak tháo chạy, Newcastle vẫn chưa thể trở thành “ông lớn”.
Arsenal vẫn quan tâm đến Rodrygo của Real Madrid, nhưng họ sẽ chỉ ký hợp đồng với thời hạn mượn một mùa giải, kèm điều khoản mua đứt vào năm sau.