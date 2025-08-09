Gx6S9nJXEAAQuh5.jpg
Sesko có màn ra mắt CĐV trên sân Old Trafford
www_thesun_co_uk simon sohm fiorentina scores make 1015302240.jpg
4 tân binh MU trong kỳ chuyển nhượng hè này
Gx6jgD9bUAAW3Lj.jpeg
Thủ thành De Gea cũng được tri ân ngày trở về "mái nhà xưa"
www_thesun_co_uk simon sohm fiorentina scores make 1015302240 (2).jpg
Bước vào trận giao hữu, Fiorentina bất ngờ mở tỷ số với cú dứt điểm chính xác từ chân Sohm
Gx6KlOqX0AA0dkd.jpg
Niềm vui của cầu thủ đội khách
www_thesun_co_uk simon sohm fiorentina scores make 1015302240 (1).jpg
Sau đó, MU tìm được bàn gỡ khi Gosens đánh đầu phản lưới nhà
Gx6RoN5WYAAxuTu.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Gx6ZQtwWwAA2FeB.jpg
Mason Mount thi đấu năng nổ nhất trên hàng công MU
Gx6ZQtuWkAA55XQ.jpg
Mbeumo cũng cố gắng những không thể giúp MU có thêm bàn thắng
Gx6haqfXoAEbjzJ.jpeg
Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, MU thắng 5-4 luân lưu để giành Snapdragon Cup
Gx6mIhKWIAE0dVt.jpg
Niềm vui của bầy Quỷ đỏ

Nguồn ảnh: MUFC, 433, SunSport, AC Fiorentina