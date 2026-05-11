Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEALGUE 2025/26 - VÒNG 22
10/05
Hoàng Anh Gia Lai 1-2 PVF-CAND
FPT Play, TV360+10
10/05
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-2 Thể Công - Viettel
FPT PLay, TV360+9, TV360+3
10/05
Công an TP. Hồ Chí Minh 3-1 Sông Lam Nghệ An
FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
10/05
Công an Hà Nội 3-2 Thép Xanh Nam Định
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG
10/05
23:00
U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc
TV360
10/05
23:30
U17 UAE 2-3 17 Yemen
TV360
11/05
00:00
U17 Ấn Độ 0-3 U17 Uzbekistan
TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 36
10/05
Nottingham Forest 1-1 Newcastle
FPT Play
Crystal Palace 2-2 Everton
FPT Play
Burnley 2-2 Aston Villa
FPT Play
10/05
West Ham 0-1 Arsenal
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 35
10/05
Mallorca 1-1 Villarreal
ON FOOTBALL
10/05
Ath.Bilbao 0-1 Valencia
ON FOOTBALL
10/05
Real Oviedo 0-0 Getafe
ON FOOTBALL
11/05
Barcelona 2-0 Real Madrid
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 36
10/05
Verona 0-1 Como
ON SPORTS NEWS
10/05
Fiorentina 0-0 Genoa
ON SPORTS NEWS
Cremonese 3-0 Pisa
10/05
Parma 2-3 Roma
ON SPORTS NEWS
11/05
AC Milan 2-3 Atalanta
ON SPORTS+
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 33
10/05
Hamburg SV 3-2 Freiburg
TV 360
10/05
Cologne 1-3 Heidenheim
TV 360
11/05
Mainz - Union Berlin
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 33
11/05
PSG 1-0 Brestois
ON SPORTS NEWS
Monaco 0-1 Lille
ON SPORTS
Metz 0-1 Lorient
AJ Auxerre 2-1 Nice
Le Havre 0-1 Marseille
Rennes 2-1 Paris
Angers 1-1 Strasbourg
Toulouse 2-1 Lyon