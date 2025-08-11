|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
|
10/08
16:30
|
Timor Leste 0-3 Myanmar
|
FPT Play
|
10/08
19:30
|
U23 Australia 1-0 Philippines
|
FPT Play
|
COMMUNITY SHIELD CUP 2025
|
10/08
|
Liverpool 2-2 Crystal Palace (pen 2-3)
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
10/08
|
Chelsea 4-1 AC Milan
|
10/08
|
Dortmund 1-2 Juventus
|
11/08
|
Barcelona 5-0 Como
|
Villarreal 0-2 Aston Villa
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1
|
10/08
|
PEC Zwolle 1-0 Twente
|
10/08
|
Ajax 2-0 Telstar
|
AZ Alkmaar 4-1 Groningen
|
10/08
|
Utrecht 4-0 Heracles
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
10/08
|
Famalicao 3-0 Santa Clara
|
11/08
|
Moreirense 2-1 Alverca
|
Braga 3-0 Tondela
Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia