Trận đấu giữa nữ Thái Lan và nữ Campuchia mở màn với thế trận một chiều nghiêng hẳn về các cô gái xứ Chùa Vàng. Ngay từ những phút đầu, Thái Lan liên tục dồn ép và tung ra hàng loạt cú dứt điểm nguy hiểm.

Chỉ trong 15 phút đầu, họ đã có tới 5 lần thử thách khung thành, nhưng thủ môn Chen Soveat của Campuchia xuất sắc cản phá, đặc biệt là ba pha cứu thua liên tiếp ở phút 23.

ĐT nữ Thái Lan thắng trận 7-0 thứ hai liên tiếp - Ảnh: FAT

Tuy nhiên, sức ép khủng khiếp ấy cuối cùng cũng chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 37, khi Madison Casteen khéo léo loại bỏ hậu vệ rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số.

Chỉ hơn một phút sau, Janista Jinantuya nhân đôi cách biệt bằng cú sút ở góc hẹp. Phút 45+1, Casteen hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm trong vòng cấm, đưa Thái Lan dẫn 3-0 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không đổi. Ngay phút 48, Janista cũng ghi bàn thứ hai cho riêng mình sau đường căng ngang chuẩn xác.

Các bàn thắng tiếp theo lần lượt đến, ấn định chiến thắng 7-0, minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của Thái Lan trước Campuchia. Kết quả này giúp đội bóng xứ Chùa vàng thêm tự tin trước trận đấu cuối cùng bảng A với chủ nhà - tuyển nữ Việt Nam.