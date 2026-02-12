|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8
|
11/02
19:15
|
Công An Hà Nội 4-0 Tampines Rovers
|
FPT Play
|
11/02
20:45
|
FK Arkadag 0-1 Al Nassr
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
12/02
02:30
|
Crystal Palace - Burnley
|
FPT Play
|
Nottingham Forest - Wolverhampton
|
FPT Play
|
Aston Villa - Brighton
|
FPT Play
|
Manchester City - Fulham
|
FPT Play
|
12/02
03:15
|
Sunderland - Liverpool
|
FPT Play
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
12/02
03:00
|
Ath.Bilbao - Sociedad
|
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
|
12/02
03:00
|
Bologna - Lazio
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
12/02
02:45
|
Bayern Munich - RB Leipzig
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
12/02
02:45
|
Charlton - Stoke
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
11/02
17:00
|
Gangwon 0-0 Shanghai Port
|
Ulsan HD 1-2 Melbourne City
