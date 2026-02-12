Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8

11/02

19:15

Công An Hà Nội 4-0 Tampines Rovers

FPT Play

11/02

20:45

FK Arkadag 0-1 Al Nassr

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26

12/02

02:30

Crystal Palace - Burnley

FPT Play

Nottingham Forest - Wolverhampton

FPT Play

Aston Villa - Brighton

FPT Play

Manchester City - Fulham

FPT Play

12/02

03:15

Sunderland - Liverpool

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

12/02

03:00

Ath.Bilbao - Sociedad

COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT

12/02

03:00

Bologna - Lazio

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

12/02

02:45

Bayern Munich - RB Leipzig

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

12/02

02:45

Charlton - Stoke

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

11/02

17:00

Gangwon 0-0 Shanghai Port

Ulsan HD 1-2 Melbourne City