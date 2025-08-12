Kết quả bóng đá hôm nay

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1

12/08
00:45

 Estoril 1-1 Estrela

12/08
02:45

 Porto 3-0 Vitoria Guimaraes

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 1

12/08
01:30

 Trabzonspor 1-0 Kocaelispor

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4

12/08
00:00

 Odense 3-2 Randers

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 19

12/08
00:00

 Elfsborg 2-2 IFK Varnamo

 GAIS 0-1 IFK Goteborg

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4

12/08
05:00

 Defensa y Justicia - Deportivo Riestra

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

12/08
06:00

 Juventude - Corinthians

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 25

11/08
17:00

 Cerezo Osaka 3-1 Albirex Niigata

