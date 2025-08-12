|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
12/08
|
Estoril 1-1 Estrela
|
12/08
|
Porto 3-0 Vitoria Guimaraes
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 1
|
12/08
|
Trabzonspor 1-0 Kocaelispor
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4
|
12/08
|
Odense 3-2 Randers
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 19
|
12/08
|
Elfsborg 2-2 IFK Varnamo
|
GAIS 0-1 IFK Goteborg
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4
|
12/08
|
Defensa y Justicia - Deportivo Riestra
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
|
12/08
|
Juventude - Corinthians
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 25
|
11/08
|
Cerezo Osaka 3-1 Albirex Niigata
Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia