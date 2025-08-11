Quyết định bước ngoặt

Những người lạc quan nhất có lẽ cũng không nghĩ tới kịch bản tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể lội ngược dòng trước Thái Lan sau khi để thua 2 set đầu ở trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025.

Không chỉ gặp những vấn đề về chuyên môn, các cô gái Việt Nam còn bị tâm lý. Sự căng thẳng, nôn nóng khiến lối chơi của Bích Tuyền và các đồng đội dễ bị Thái Lan bắt bài, kém hiệu quả trong tấn công và lộ nhiều sơ hở phía sau hàng chắn.

Nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại làm được điều khó tin. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vùng lên mạnh mẽ, cùng những sự thay đổi về cách chơi, về nhân sự, đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

Vy Thị Như Quỳnh vào sân ở set 3 giúp đội chủ nhà lấy lại thế trận. Ảnh: Trung Kiên

Đầu tiên là những quyết định dùng người của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mang lại sự hiệu quả cao. Vi Thị Như Quỳnh được tung vào sân ở set 3, lập tức mang về những điểm số quan trọng cho đội chủ nhà.

Tiếp đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có một loạt sự điều chỉnh trong lối chơi khiến Thái Lan không còn giữ thế trận chủ động như 2 set đầu. Chiến lược gia sinh năm 1976 cho biết: "Chúng ta có sự thay đổi rõ rệt ở hệ thống phòng ngự. Điểm nhấn là việc Bích Tuyền chuyển sang đánh hàng sau ở vị trí số 6, thay vì vị trí số 1 như thường lệ. Tôi cũng điều chỉnh khi rút Thanh Thúy về hỗ trợ bước một. Đây là phương án gây bất ngờ với đối thủ".

Thanh Thúy hỗ trợ bước 1 rất tốt. Ảnh: Trung Kiên

Nhưng tất cả những sự điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ khó mang lại kết quả như mong muốn nếu Bích Tuyền và các đồng đội không có một trận đấu xuất sắc như đã thấy. Tất cả đều vượt qua giới hạn của bản thân. Cá nhân Bích Tuyền ghi tới 45 điểm, trong đó có 2 điểm "chốt sổ" ở set 5 mang về chiến thắng nghẹt thở cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sau 25 năm mới thắng Thái Lan, chờ HCV SEA Games

Ngay sau khi đánh bại Thái Lan, Bích Tuyền và các nữ tuyển thủ chạy nhiều vòng sân ăn mừng, còn Thanh Thúy bật khóc vì hạnh phúc. Thắng Thái Lan như một điều gì quá khó với bóng chuyền nữ Việt Nam, nhưng tối 10/8 sự thống trị của đội bóng xứ Chùa vàng bị chấm dứt.

Theo thống kê, trong suốt 25 năm qua, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau hơn 40 trận, và chưa lần nào chúng ta giành được chiến thắng. Ngay cả thời thế hệ vàng với những Kim Huệ, Ngọc Hoa... tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn bất lực mỗi khi chạm trán Thái Lan. Tính riêng ở đấu trường SEA Games, người Thái giành tới 12 HCV, trong đó có 11 trận chung kết gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Có Bích Tuyền, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn sợ Thái Lan. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, có một thực tế là bóng chuyền nữ Thái Lan bắt đầu đi xuống, trong khi Việt Nam lại đi lên, thậm chí còn giành được vé tham dự World Cup diễn ra vào cuối tháng 8 này.

Từ những thành tích ấn tượng đạt được, và từng suýt thắng Thái Lan trong những lần gặp nhau gần nhất, lần đầu thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games.

Nhiệm vụ này là rất khó bởi người Thái vẫn được đánh giá cao hơn về trình độ, ngay cả khi vừa nhận thất bại tại chặng 2 SEA V-League, chưa kể có lợi thế sân nhà ở SEA Games 33.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mong chờ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Trung Kiên

Bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò cũng hiểu rằng sau trận thua ở chặng 2 SEA V-League, chắc chắn người Thái Lan sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để phục thù ở SEA Games.

"Qua nhiều lần đối đầu với Thái Lan và chịu thất bại, tôi xem trận đấu này như cơ hội cuối cùng, một bài kiểm tra quan trọng để chúng tôi chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV tại SEA Games.

Ban huấn luyện và các VĐV đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao nhất. Những trận đấu như thế này là cơ hội để thử nghiệm các phương án, đồng thời giúp các em rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.

"Tôi tin rằng chiến thắng hôm nay giúp đội bóng thêm tự tin, giữ vững tinh thần để hướng tới SEA Games. Tuy nhiên, chắc chắn Thái Lan nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ sau thất bại này", HLV sinh năm 1976 nhấn mạnh.