|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
22:00
|
Chelsea - Everton
|
K+ SPORT 1
|
Liverpool - Brighton
|
K+ SPORT 2
|
14/12
00:30
|
Burnley - Fulham
|
K+ SPORT 1
|
14/12
03:00
|
Arsenal - Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
20:00
|
Atletico Madrid - Valencia
|
SCTV 15
|
13/12
22:15
|
Mallorca - Elche
|
SCTV 15
|
14/12
00:30
|
Barcelona - Osasuna
|
SCTV 22
|
14/12
03:00
|
Getafe - Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 15
|
13/12
21:00
|
Torino - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
14/12
00:00
|
Parma - Lazio
|
ON FOOTBALL
|
14/12
02:45
|
Atalanta - Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 14
|
13/12
21:30
|
E.Frankfurt - Augsburg
|
TV 360
|
Hoffenheim - Hamburg
|
TV 360
|
M’gladbach - Wolfsburg
|
TV 360
|
St. Pauli - Heidenheim
|
TV 360
|
14/12
00:30
|
Leverkusen - Cologne
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 16
|
13/12
23:00
|
Rennes - Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
14/12
01:00
|
Metz - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
14/12
03:05
|
Paris FC - Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn