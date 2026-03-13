|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
13/03
00:45
Bologna 1-1 Roma
ON SPORTS NEWS
Lille 0-1 Aston Villa
ON FOOTBALL
Panathinaikos 1-0 Real Betis
ON SPORTS +
Stuttgart 1-2 FC Porto
ON SPORTS
13/03
03:00
|
Ferencvarosi 2-0 Braga
ON SPORTS
Racing Genk 1-0 Freiburg
ON SPORTS +
Celta Vigo 1-1 Lyon
ON SPORTS NEWS
Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
ON FOOTBALL
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
13/03
00:45
AZ Alkmaar 2-1 Sparta Prague
TV 360
Lech Poznan 1-3 Shaktar Donetsk
TV 360
Rijeka 1-2 Strasbourg
TV 360
Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano
TV 360
13/03
03:00
Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca
TV 360
Fiorentina 2-1 Rakow Czestochowa
TV 360
Publikum Celje 0-4 AEK Athens
TV 360
Sigma Olomouc 0-0 Mainz
TV 360
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26
13/03
02:00
Al Hazm 2-1 Al Kholood
Al Najma 1-3 Damac
|
NEOM 2-2 Al Taawoun
