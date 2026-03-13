Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

13/03

00:45

Bologna 1-1 Roma

ON SPORTS NEWS

Lille 0-1 Aston Villa

ON FOOTBALL

Panathinaikos 1-0 Real Betis

ON SPORTS +

Stuttgart 1-2 FC Porto

ON SPORTS

13/03

03:00

Ferencvarosi 2-0 Braga

ON SPORTS

Racing Genk 1-0 Freiburg

ON SPORTS +

Celta Vigo 1-1 Lyon

ON SPORTS NEWS

Nottingham Forest 0-1 Midtjylland

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

13/03

00:45

AZ Alkmaar 2-1 Sparta Prague

TV 360

Lech Poznan 1-3 Shaktar Donetsk

TV 360

Rijeka 1-2 Strasbourg

TV 360

Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano

TV 360

13/03

03:00

Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca

TV 360

Fiorentina 2-1 Rakow Czestochowa

TV 360

Publikum Celje 0-4 AEK Athens

TV 360

Sigma Olomouc 0-0 Mainz

TV 360

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 26

13/03

02:00

Al Hazm 2-1 Al Kholood

Al Najma 1-3 Damac

NEOM 2-2 Al Taawoun

a