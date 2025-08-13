Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

12/08

19:30

Việt Nam 1-0 Thái Lan

FPT Play, VTV5

12/08

19:30

Indonesia 1-1 Campuchia

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

12/08

23:00

FK Qarabag - Shkendija

13/08

00:00

AEP Paphos - Dinamo Kiev

FC Copenhagen - Malmo

Fenerbahce - Feyenoord

Viktoria Plzen - G.Rangers

13/08

00:30

Club Brugge - RB Salzburg

13/08

01:15

Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad

Slovan Bratislava - Kairat Almaty

13/08

02:00

Benfica - Nice

Crvena Zvezda - Lech Poznan

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

13/08

01:45

Shelbourne - Rijeka

