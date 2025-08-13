|
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
12/08
19:30
Việt Nam 1-0 Thái Lan
FPT Play, VTV5
12/08
19:30
Indonesia 1-1 Campuchia
FPT Play
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
12/08
23:00
FK Qarabag - Shkendija
13/08
00:00
AEP Paphos - Dinamo Kiev
FC Copenhagen - Malmo
Fenerbahce - Feyenoord
Viktoria Plzen - G.Rangers
13/08
00:30
Club Brugge - RB Salzburg
13/08
01:15
Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad
Slovan Bratislava - Kairat Almaty
13/08
02:00
Benfica - Nice
Crvena Zvezda - Lech Poznan
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
13/08
01:45
Shelbourne - Rijeka
