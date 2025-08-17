|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1
|
16/08
18:00
|
Thép Xanh Nam Định 2-1 Hải Phòng
|
FPT Play
|
16/08
19:15
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 2-1 Hà Nội FC
|
FPT Play, HTV Thể thao
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BÁN KẾT
|
16/08
18:00
|
Thái Lan 1-2 Myanmar
|
FPT Play
|
16/08
20:00
|
Việt Nam 1-2 U23 Australia
|
FPT Play, VTV5
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
16/08
18:30
|
Aston Villa 0-0 Newcastle
|
K+ SPORT 1
|
16/08
21:00
|
Tottenham 3-0 Burnley
|
K+ SPORT 1
|
Brighton 1-1 Fulham
|
K+SPORT 2
|
Sunderland 3-0 West Ham
|
K+ACTION
|
16/08
23:30
|
Wolverhampton 0-4 Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
17/08
00:30
|
Mallorca 0-3 Barcelona
|
SCTV 22
|
17/08
02:30
|
Valencia 1-1 Sociedad
|
SCTV 15
|
Alaves 2-1 Levante
|
SCTV 22
|
SIÊU CÚP ĐỨC 2025
|
17/08
01:30
|
Stuttgart 1-2 Bayern Munich
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1
|
16/08
22:00
|
Lens 0-1 Lyon
|
ON FOOTBALL
|
17/08
00:00
|
Monaco 3-1 Le Havre
|
ON FOOTBALL
|
17/08
02:05
|
Nice 0-1 Toulouse
|
ON FOOTBALL
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan