Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1

16/08

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-1 Hải Phòng

FPT Play

16/08

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 2-1 Hà Nội FC

FPT Play, HTV Thể thao

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BÁN KẾT

16/08

18:00

Thái Lan 1-2 Myanmar

FPT Play

16/08

20:00

Việt Nam 1-2 U23 Australia

FPT Play, VTV5

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

16/08

18:30

Aston Villa 0-0 Newcastle

K+ SPORT 1

16/08

21:00

Tottenham 3-0 Burnley

K+ SPORT 1

Brighton 1-1 Fulham

K+SPORT 2

Sunderland 3-0 West Ham

K+ACTION

16/08

23:30

Wolverhampton 0-4 Manchester City

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

17/08

00:30

Mallorca 0-3 Barcelona

SCTV 22

17/08

02:30

Valencia 1-1 Sociedad

SCTV 15

Alaves 2-1 Levante

SCTV 22

SIÊU CÚP ĐỨC 2025

17/08

01:30

Stuttgart 1-2 Bayern Munich

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1

16/08

22:00

Lens 0-1 Lyon

ON FOOTBALL

17/08

00:00

Monaco 3-1 Le Havre

ON FOOTBALL

17/08

02:05

Nice 0-1 Toulouse

ON FOOTBALL

