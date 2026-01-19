Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22

17/01
19:30

 Wolverhampton 0-0 Newcastle

FPT Play

17/01
22:00

 Aston Villa 0-1 Everton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20

18/01
20:00

 Getafe 0-1 Valencia

SCTV 15

18/01
22:15

 Atletico Madrid 1-0 Alaves

SCTV 15

19/01
00:30

 Celta Vigo 3-0 Rayo Vallecano

SCTV 22

19/01
03:00

 Real Sociedad 2-1 Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21

18/01
18:30

 Parma 0-0 Genoa

ON FOOTBALL

18/01
21:00

 Bologna 1-2 Fiorentina

ON FOOTBALL

19/01
00:00

 Torino 0-2 Roma

ON FOOTBALL

19/01
02:45

 AC Milan 1-0 Lecce

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18

18/01
21:30

 Stuttgart 1-1 Union Berlin

TV 360

18/01
23:30

 Augsburg 2-2 Freiburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18

18/01
21:00

 Strasbourg 2-1 Metz

ON SPORTS NEWS

18/01
23:15

 Nantes 1-2 Paris

ON SPORTS NEWS

 Rennes 1-1 Le Havre

ON SPORTS+

19/01
02:45

 Lyon 2-1 Brestois

ON SPORTS NEWS

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13

18/01
13:00

 Sydney 0-2 Wellington Phoenix

AFCON 2025 – CHUNG KẾT

19/01
02:00

Ma Rốc 0-1 Senegal

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn 