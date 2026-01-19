|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
17/01
|
Wolverhampton 0-0 Newcastle
|
FPT Play
|
17/01
|
Aston Villa 0-1 Everton
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
18/01
|
Getafe 0-1 Valencia
|
SCTV 15
|
18/01
|
Atletico Madrid 1-0 Alaves
|
SCTV 15
|
19/01
|
Celta Vigo 3-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 22
|
19/01
|
Real Sociedad 2-1 Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
18/01
|
Parma 0-0 Genoa
|
ON FOOTBALL
|
18/01
|
Bologna 1-2 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
19/01
|
Torino 0-2 Roma
|
ON FOOTBALL
|
19/01
|
AC Milan 1-0 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Stuttgart 1-1 Union Berlin
|
TV 360
|
18/01
|
Augsburg 2-2 Freiburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
|
18/01
|
Strasbourg 2-1 Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
18/01
|
Nantes 1-2 Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
Rennes 1-1 Le Havre
|
ON SPORTS+
|
19/01
|
Lyon 2-1 Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
18/01
|
Sydney 0-2 Wellington Phoenix
|
AFCON 2025 – CHUNG KẾT
|
19/01
|
Ma Rốc 0-1 Senegal
